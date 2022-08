https://cz.sputniknews.com/20220810/media-zelenskyj-hodla-prodat-ukrajinu-zapadu-18524689.html

„Chce-li Zelenskyj najít zákazníka, měl by se jen vydat na Západ – ať si potichu hledá, komu by prodal zbytky ukrajinské majestátnosti, a doufám, že si najde zákazníka ještě předtím, než se země zhroutí,“ uvádí se v příspěvku. Podle názoru autora bude odevzdání státního majetku do soukromých rukou přinejmenším neúčelné. Budeme-li tento krok považovat za pokus Zelenského vydělat si na slušný důchod, bude nám všechno jasné, podotkl autor.Ministerský předseda Ukrajiny Denis Šmyhal dříve prohlásil, že podle zákona, který schválila Nejvyšší rada, se má masová privatizace v zemi začít 1. září.Bývalý předseda ukrajinského parlamentu, poslanec Dmytro Razumkov ze své strany podotkl, že tento dokument de facto povoluje prodej velkých průmyslových podniků, a na pozadí prudkého snížení kurzu měn „je to fakticky výprodej země“.Kromě toho, jak oznámila Služba vnější rozvědky RF, výzvědné údaje potvrzují, že nynější ukrajinská vláda začala postupně odevzdávat sousednímu Polsku kontrolu nad odvětvími národního hospodářství.

