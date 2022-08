https://cz.sputniknews.com/20220810/v-usa-bidena-obvinili-z-toho-ze-zbavil-americany-svobody-18525076.html

V USA Bidena obvinili z toho, že zbavil Američany svobody

V USA Bidena obvinili z toho, že zbavil Američany svobody

Za prezidenta Joea Bidena nejsou Američané svobodní, jeho režim vede zemi k otroctví. Tento názor vyslovil člen sněmovny reprezentantů republikán Andy Biggs v... 10.08.2022, Sputnik Česká republika

Politik poukázal na to, že za Bidena se stala úroveň inflace nejvyšší za více než 40 let. Domnívá se také, že režim nynějšího amerického lídra stimuluje nelegální imigraci a pašování narkotik, což ohrožuje národní a osobní bezpečnost občanů USA.Podle slov Biggse použil Biden nynější vlády jako zbraně, aby získal větší moc a zbavil Američany svobody.7. srpna poukázal bývalý prezident USA Donald Trump na to, že Biden a jeho administrativa už způsobili zemi větší škodu, než pět nejhorších prezidentů v minulosti.

