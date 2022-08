https://cz.sputniknews.com/20220811/dodavky-ropy-do-ceska-vyjednava-polska-firma-pkn-orlen-majitelka-ceskych-rafinerii-18528336.html

Dodávky ropy do Česka vyjednává polská firma PKN Orlen, majitelka českých rafinerií

Dodávky ropy do Česka vyjednává polská firma PKN Orlen, majitelka českých rafinerií

Jednání o dalších dodávkách ropy do Česka, jež byly přerušeny po jižní větvi ropovodu Družba 4. srpna, koná polská společnost PKN Orlen, jež je vlastníkem... 11.08.2022, Sputnik Česká republika

„Jednání o dalších dodávkách ropy do Česka probíhají dnes na úrovni polské společnosti PKN Orlen, která je vlastníkem českých rafinerií ropy. O informace je třeba se obrátit na tuto společnost,“ řekla Putzová.Nedokázala přitom okomentovat výrok pomocníka šéfa společnosti Transpetrol, jež je provozovatelem slovenského úseku Družby, Lindy Vaškovičové, který učinila ve středu večer, o tom, že dodávky ropy do Česka nebudou obnoveny. „Nic o tom nevím,“ řekla Putzová.Společnost Transněfť předtím sdělila, že Ukrtransnafta zastavila 4. srpna přečerpání ropy z RF po jižní větvi ropovodu Družba do Maďarska, Čech a Slovenska, protože ruská strana nemůže zaplatit za tranzit kvůli sankcím EU. Transněfť také prohlásila, že informovala o dané situaci všechny strany a pracuje na alternativních variantách zaplacení služeb.Maďarská společnost MOL a slovenský kombinát Slovnaft se později dohodly s ukrajinskou stranou o obnovení v nejbližších dnech dodávek ropy ropovodem Družba. Umožnil to fakt, že, podle médií, zaplatily obě strany za tranzit. Dodávky na Slovensko byly obnoveny ve středu, do Maďarska měly být obnoveny v noci na čtvrtek.Ministr průmyslu a obchodu ČR Josef Síkela sdělil ve středu večer novinářům, že kvůli tomu, že největší české rafinerie ropy vlastní dnes polská společnost PKN Orlen, pátrají dnes Praha a Varšava spolu po způsobech obnovení dodávek ropy do Česka, jež by byly vhodné z právního a technického hlediska. Síkela také sdělil, že Česko má strategické zásoby ropy přibližně na 90 dní.Později bylo informováno o tom, že dodávky ropy do ČR ropovodem Družba by mohly být obnoveny v pátek nebo v sobotu. Uvedl to v ČT šéf Mero Pantůček.

