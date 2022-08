https://cz.sputniknews.com/20220811/mzv-rf-lode-s-ukrajinskym-obilim-nesmeruji-do-afriky-ale-do-zapadnich-pristavu-18528827.html

MZV RF: Lodě s ukrajinským obilím nesměřují do Afriky, ale do západních přístavů

Přístavy, do kterých se vypravují lodě s obílím z Ukrajiny v rámci potravinové dohody, zpochybňují upřímnost Západu ohledně boje s hladem, prohlásil na... 11.08.2022, Sputnik Česká republika

„Žádná loď s obilím se nedostavila bohužel do hladovějících afrických zemí, plují hlavně do západních přístavů, přičemž náklad netvoří hlavně pšenice, ale kukuřice a slunečnicový olej, což zpochybňuje upřímnost tezí vyhlášených na Západě, že na dohodě o obilí závisí světová potravinová bezpečnost,“ řekl diplomat.Připomněl, že dohody podepsané v Istanbulu byly součástí balíčku, ale část týkající se prosazení ruských potravin a hnojiv na světovém trhu se neplní.Něčajev řekl, že v Moskvě počítají s tím, že „všechny balíčkové dohody budou splněny, a že západní státy vytvoří podmínky pro prodej ruských hnojiv a potravin na světových trzích.“Zástupci Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN podepsali 22. července v Istanbulu dvě dohody. Balíček těchto dohod předpokládá zrušení restrikcí na export ruské zemědělské produkce a hnojiv a také určuje algoritmus bezpečné plavby obchodních lodí z černomořských přístavů kontrolovaných Ukrajinou přes speciálně zřízené mořské humanitární koridory.Náměstkyně generálního tajemníka OSN, výkonná tajemnice Ekonomické komise pro Afriku Vera Songweová má za to, že splnění „potravinové dohody“ umožní dodat na světové trhy 23 milionů tun obilí.V OSN nejednou promluvili o nebezpečí vzniku potravinové krize kvůli nedostatku obilí. Západ zase obvinil Rusko z toho, že se obilniny z Ukrajiny nedostávají na světové trhy. Moskva rozhodně popřela tato obvinění. Pak se zjistilo, že ukrajinští vojáci podpálili obilí v mariupolském přístavu a také zaminovali část vod Černého moře.

