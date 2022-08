https://cz.sputniknews.com/20220811/prostredky-pvo-odrazily-utok-ukrajinske-armady-na-mesto-energodar-a-zaporozskou-jadernou-elektrarnu-18528062.html

Prostředky PVO odrazily útok ukrajinské armády na město Energodar a Záporožskou jadernou elektrárnu

„V Energodaru to hřmí od včerejšího večera, větší část noci a dnes od časného rána. Před zasedáním Rady bezpečnosti OSN se nacističtí čerti snaží zasáhnout pokojné město a Záporožskou jadernou elektrárnu z raketometů, těžkých děl a útočných BPLA (bezpilotní létající stroje), napsal úředník na Telegramu.Ruská protivzdušná obrana odrazila, podle jeho slov, všechny útoky, palebné pozice ukrajinského dělostřelectva jsou potlačeny v přestřelce baterií.“Ruští vojáci obsadili v rámci speciální operace Chersonskou oblast a azovskou část Záporožské oblasti, v těchto regionech byly sestaveny nové proruské administrativy. Převzali rovněž pod kontrolu Záporožskou jadernou elektrárnu, největší v Evropě co do kapacity a počet bloků.Ukrajinská armáda již podnikla několik pokusů o útok na prostor jaderné elektrárny. Od 5. srpna je ostřelování stále častější. V noci na 7. srpna zaútočili ukrajinští vojáci z raketometu Uragan, úlomky a raketový motor dopadly přibližně 400 metrů od fungujícího energetického bloku elektrárny, Dvě zařízení nefungují po útoku naplno.Rusko oznámilo 24. února zahájení speciální operace s cílem ochrany obyvatel Donbasu. Příčinou bylo vyhrocení situace v regionu v polovině února. Vlády DLR a LLR informovaly o stále častějším ostřelování ze strany ukrajinské armády, o evakuaci civilistů do RF, a požádaly o uznání nezávislosti. Prezident RF Vladimir Putin podepsal příslušné dekrety 21. února.

