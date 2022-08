Bývalý kancléř Německa Schröder zažaloval spolkový sněm

https://cz.sputniknews.com/20220812/byvaly-kancler-nemecka-schrder-zazaloval-spolkovy-snem-18530770.html

Bývalý kancléř SRN Gerhard Schröder zažaloval u soudu spolkový sněm, aby si vrátil privilegia, na něž má nárok jakožto bývalý předseda vlády, oznámila DPA. 12.08.2022, Sputnik Česká republika

„Bývalý kancléř SRN Schröder zažaloval parlament, aby obnovil privilegia, jichž byl zbaven v květnu,“ uvádí se ve zprávě agentury na Twitteru.Rozpočtový výbor spolkového sněmu zbavil dříve politika kancelářských prostorů, na něž má nárok, zachoval mu ale důchod a ochranu, které má zaručené jakožto bývalý šéf vlády.Formálním důvodem k tomuto rozhodnutí bylo, že nevyužívá kanceláře a nenajímá pracovníky místo těch, kteří podali demisi po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině.Toto rozhodnutí bylo ale přijato na pozadí rozsáhlé kritiky Schrödera, který pokračoval v práci pro ruské společnosti na pozadí bojových akcí.Na začátku srpna Schröder se vyslovil pro co nejrychlejší uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2 kvůli snížení finančního zatížení Evropanů. Promluvil o tom v interview pro časopis Stern.Podle jeho slov může být spuštění plynovodu tím nejjednodušším řešením problému nedostatku paliva.Bývalý předseda německé vlády odsoudil rovněž odmítnutí projektu nynější vládou a upozornil na možné následky, především na snížení životní úrovně obyvatelstva.„Mnoha lidem, kteří musí už nyní počítat každý cent, bude ještě hůř. A pak se budou lidé v Německu ptát: proč vůbec se máme obcházet bez plynu z plynovodu Nord Stream 2? Proč?“ dodal Schröder.Připomenul přitom o závislosti německého průmyslu na palivu a prohlásil, že kvůli nedostatku plynu se může země brzy ocitnout v bezprecedentní situaci, kdy Spolková síťová agentura bude muset rozhodovat, kdo z průmyslníků plyn dostane, a kdo ne. Jak příklad uvedl největší chemický koncern BASF. „Přestane-li BASF dostávat plyn, bude BASF mít velký problém, a my Němci – obrovský,“ řekl v závěru bývalý kancléř.

