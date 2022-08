https://cz.sputniknews.com/20220812/dve-lode-s-nakladem-psenice-a-kukurice-vypluly-z-ukrajinskych-pristavu-18531045.html

Dvě lodě s nákladem pšenice a kukuřice vypluly z ukrajinských přístavů

Dvě lodě s nákladem pšenice a kukuřice vypluly z ukrajinských přístavů

Dvě lodě s nákladem zemědělské produkce vypluly z ukrajinských přístavů v rámci potravinové dohody, oznámilo ministerstvo národní obrany Turecka. 12.08.2022, Sputnik Česká republika

„Loď SORMOVSKY pod vlajkou Belize, která přepravuje 3050 tun pšenice, vyplula z přístavu Čenomorsk a míří do Tekirdagu. Loď STAR LAURA pod vlajkou Marshallových ostrovů s nákladem 60 000 tun kukuřice také opustila přístav Južnyj a pluje do Íránu,“ informuje turecký vojenský rezort na Twitteru.Všechny lodě s potravinami vyplouvající z ukrajinských přístavů plují nejdříve do průlivu Bospor, kde je prověřují představitelé koordinačního střediska, a pak pokračují v plavbě po trase.Zástupci Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN podepsali 22. července v Istanbulu dvě dohody. Balíček těchto dohod předpokládá zrušení restrikcí na export ruské zemědělské produkce a hnojiv a také určuje algoritmus bezpečné plavby obchodních lodí z černomořských přístavů kontrolovaných Ukrajinou přes speciálně zřízené mořské humanitární koridory.Náměstkyně generálního tajemníka OSN, výkonná tajemnice Ekonomické komise pro Afriku Vera Songweová má za to, že splnění „potravinové dohody“ umožní dodat na světové trhy 23 milionů tun obilí.V OSN nejednou promluvili o nebezpečí vzniku potravinové krize kvůli nedostatku obilí. Západ zase obvinil Rusko z toho, že se obilniny z Ukrajiny nedostávají na světové trhy. Moskva rozhodně popřela tato obvinění. Pak se zjistilo, že ukrajinští vojáci podpálili obilí v mariupolském přístavu a také zaminovali část vod Černého moře.

