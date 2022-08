NYT napsal o zbraních, jichž užívají OS Ukrajiny

Hlavní část arzenálu ozbrojených sil Ukrajiny tvoří i nadále zbraně ze sovětské doby, nehledě na hromadné dodávky Kyjevu dělostřeleckých zbraní NATO. Oznámil to novinář list The New York Times Andrew E. Kramer, který navštívil pozice 58. brigády ukrajinské armády v Bachmutu v Doněcké lidové republice.