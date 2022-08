https://cz.sputniknews.com/20220812/os-ukrajiny-ostrelovaly-zaporozskou-atomovou-elektrarnu-rizenymi-strelami-zapadni-vyroby-18531453.html

OS Ukrajiny ostřelovaly Záporožskou atomovou elektrárnu řízenými střelami západní výroby

OS Ukrajiny ostřelovaly Záporožskou atomovou elektrárnu řízenými střelami západní výroby

Útoky na Záporožskou atomovou elektrárnu provádějí ukrajinská vojska pomocí řízených střel západní výroby, oznámil mluvčí administrativy tohoto regionu... 12.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-12T11:27+0200

2022-08-12T11:27+0200

2022-08-12T11:27+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

jaderná elektrárna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/18520562_0:1:3347:1883_1920x0_80_0_0_b3bb24ff340b2909fb9bf8ae8b49e7c0.jpg

Dříve oznámil, že ukrajinská vojska ostřelovala Záporožskou atomovou elektrárnu, kvůli ostřelování se nepodařilo v elektrárně včas vystřídat směny, mrtví a zranění nejsou. Podle jeho slov bylo při ostřelování Záporožské atomové elektrárny ze strany OS Ukrajiny poškozeno vysokonapěťové elektrické vedení transformovny Kachovskaja.Záporožská atomová elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru u města Energodaru. Je to největší atomová elektrárna v Evropě co do počtu energetických bloků a stanovené kapacity. V elektrárně je šest energetických bloků. Od března je pod ochranou ruských vojáků. Na MZV RF zdůraznili odůvodněnost toho, že atomová elektrárna byla vzata pod ochranu ruskými vojáky, z hlediska zabránění úniku jaderných a radioaktivních materiálů.Ukrajinská vojska se už několikrát pokusila zaútočit na území atomové elektrárny. Dělostřelecké útoky se staly častějšími od 5. srpna. V noci na 7. srpna ostřelovala ukrajinská vojska Záporožskou atomovou elektrárnu ze salvového raketometu Uragán, střepiny a raketový motor spadly ve vzdálenosti asi 400 metrů od fungujícího energetického bloku, oznámily úřady Energodaru. Šéf MAAE Rafael Grossi vyjádřil znepokojení v souvislosti s ostřelováním Záporožské atomové elektrárny. Podle informace Ministerstva obrany RF ukrajinské dělostřelectvo ji znovu ostřelovalo 7. srpna. Bylo poškozeno vysokonapěťové elektrické vedení, a personál musel snížit výkon dvou energetických bloků.

https://cz.sputniknews.com/20220808/ministerstvo-obrany-rf-oznacilo-utok-na-zaporozskou-jadernou-elektrarnu-za-jaderny-terorismus-18520165.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, jaderná elektrárna