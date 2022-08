https://cz.sputniknews.com/20220812/platba-za-tranzit-ropy-do-ceska-prisla-do-banky-oznamila-transneft--18531313.html

Platba za tranzit ropy do Česka přišla do banky, oznámila Transněfť

Transněfť oznámila, že platba za tranzit ropy přes Ukrajinu, mj. i do Česka, přišla do banky, a společnost očekává od Ukrtransnafty potvrzení pro zahájení... 12.08.2022, Sputnik Česká republika

„Byla informace o tom, že peníze přišly na konto banky příjemce. Čekáme na potvrzení platby od Ukrtransnafty, abychom mohli zahájit dodávky do Česka. Co se týče všech provedených plateb, budeme to evidovat v dalším vzájemném vyúčtování,“ oznámil agentuře poradce prezidenta Transněfti Igor Ďomin.Ruská Transněfť v úterý oznámila, že Ukrtransnafta zastavila 4. srpna tranzit ropy z RF jižní větví ropovodního systému Družba do Maďarska, Česka a na Slovensko, protože ruská strana nemůže zaplatit tranzit v podmínkách sankcí EU. Transněfť rovněž oznámila, že uvědomila o vzniklé situaci všechny strany a vypracovává alternativní varianty placení služeb. Ropovod Družba vede ze Samarské oblasti přes Brjansk a dále se rozděluje na dva úseky: severní (po území Běloruska, Polska a Německa) a jižní (po území Ukrajiny, Slovenska, Česka a Maďarska).Později Transněfť obnovila dodávky ropy přes jižní větev ropovodu Družba směrem na Slovensko ve středu a Maďarsko v noci na čtvrtek.

