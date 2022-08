Většina Američanů je znepokojena duševním zdravím Joea Bidena

Kdy rozdělili sociologové výsledky průzkumu podle věku, zjistili, že 59% lidí ve věku 18 až 24 let vyjádřilo znepokojení zdravotním stavem prezidenta USA, a znepokojuje to také 62% dotázaných ve věku 25 až 44 let a 57 % respondentů ve věku 45 až 64 let.