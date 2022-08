https://cz.sputniknews.com/20220813/analytik-the-national-interest-varoval-zapad-pred-vysilenim-kvuli-pomoci-ukrajine-18534080.html

Analytik The National Interest varoval Západ před vysílením kvůli pomoci Ukrajině

Analytik The National Interest varoval Západ před vysílením kvůli pomoci Ukrajině

Západním zemím, které podporují Ukrajinu, může hrozit „vysílení“. Tento názor vyslovil analytik Gerald Hyman ve svém článku pro časopis The National Interest. 13.08.2022, Sputnik Česká republika

„Postupně s protahováním konfliktu bude stále více Evropanů a jejich politiků pochybovat o podobných investicích. Spojenci Ukrajiny postupují k recesi a už trpí vysokým tempem inflace,“ napsal Hyman.Dodal, že situaci komplikují „změna klimatu, horko a požáry, sucho, sociální požadavky vlastních občanů a krize v jiných částech světa, zejména v Africe“.Na tomto pozadí neustálé žádosti Kyjeva o zvyšování dodávek zbraní a finančního zásobování ztrácejí jakoukoli heroickou aureolu, podotkl analytik.9. srpna agentura Reuters s odvoláním na průzkum institutu zaměstnanosti oznámila, že krize na Ukrajině a vysoké ceny energetických nosičů způsobí, že do roku 2030 přijde německá ekonomika o více než 260 miliard eur.Podle názoru analytiků v SRN tím nejvíce utrpí trh práce a hotelový byznys. Krize se dotkne rovněž tak energeticky náročných odvětví, jako jsou chemický průmysl a výroba kovů.V červenci list The New York Times napsal, že možnosti USA a západních zemí nejsou neomezené, a stěží budou moci poskytovat Ukrajině vojenskou podporu po dlouhou dobu.Prezident USA Joe Biden dal tehdy pokyn k vyčlenění Ukrajině dalšího balíku vojenské pomoci za 400 milionů USD. V Pentagonu prohlásili, že Washington vypracovává plány dodávek ukrajinské straně nových zbraní na měsíce a léta dopředu.Západní země začaly aktivně vyzbrojovat Ukrajinu na pozadí speciální operace, kterou provádí Moskva na ochranu Doněcké a Luhanské lidových republik. Jejímu zahájení předcházelo vyostření situace v regionu, žádosti republik Donbasu o pomoc a následující uznání Ruskem nezávislosti DLR a LLR.

