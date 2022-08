https://cz.sputniknews.com/20220813/mzv-rf-vyzvalo-washington-aby-zelenskeho-donutil-k-obnoveni-jednani-18533839.html

MZV RF vyzvalo Washington, aby Zelenského donutil k obnovení jednání

Aby zabránil porážce, musí Washington donutit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k tomu, aby se vrátil k jednacímu stolu s Ruskem, bylo by to pro... 13.08.2022, Sputnik Česká republika

„Aby se vyhnul ponižující porážce, jak se to stalo nedávno v Afghánistánu, bylo by pro Washington nejlepším řešením donutit Zelenského k zastavení nesmyslného odporu a k obnovení jednání, dokud není pozdě,“ řekl.Ministr zahraničí USA Antony Blinken 8. srpna zároveň uvedl, že ve Washingtonu věří, že situace na Ukrajině může být urovnána diplomatickými metodami.30. července v článku pro The National Interest odborníci Steven Simon a Jonathan Stevenson poukázali na to, že americké úřady mají Ukrajinu přimět k ukončení konfliktu, ke změně taktiky vůči Rusku a k hledání kompromisu v jednáních. Podotkli, že eskalace konfliktu kolem Ukrajiny s každým dnem stále více komplikuje diplomatům jejich budoucí práci.23. července ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov poukázal na to, že perspektiva obnovení jednání s Ukrajinou vyvolává u MZV RF pochybnosti. Prohlásil, že evropské země pobízejí Kyjev k dialogu s Moskvou, tomu se ale brání Velká Británie a USA, píše portál Moskva 24.Poslední jednání delegací RFR a Ukrajiny se konalo v Istanbulu 29. března. Podle výsledků schůzky člen ruské delegace Vladimir Medinskij prohlásil, že jednání ruské straně umožnilo získat potvrzení toho, že se Ukrajina vzdala linie na zapojení do NATO.Rusko pokračuje ve speciální operaci na ochranu Donbasu, jejíž zahájení oznámil prezident RF Vladimir Putin 24. února. Klíčovými cíli ruských vojáků jsou denacifikace a demilitarizace kyjevského režimu. Je to nutné k zajištění bezpečnosti ruského státu a národa, prohlásili v Kremlu.

