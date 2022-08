https://cz.sputniknews.com/20220813/rf-prekonalo-horsi-rany-a-vyslo-z-nich-jako-vitez-rekl-vyvadil-o-moznem-zakazu-vydavani-viz-rusum-18533645.html

RF překonalo horší rány a vyšlo z nich jako vítěz, řekl Vyvadil o možném zákazu vydávání víz Rusům

Česká republika bude koncem srpna na neformální schůzce ministrů zahraničí prosazovat celounijní zákaz vydávání víz pro občany Ruska. Původně pobaltskou... 13.08.2022, Sputnik Česká republika

Lipavský poukázal na to, že Česko po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině zavedlo jako jeden z prvních evropských států zákaz vydávání víz pro občany Ruska a následně i Běloruska, obyvatelé obou zemí mají takto „pocítit důsledky militantní politiky” svých států.Současný zákaz v ČR až na několik výjimek platí do konce března roku 2023. Pro stejný krok se rozhodly Belgie, Nizozemí, Polsko a pobaltské státy. V úterý se navíc premiérky Estonska a Finska vyslovili za rozšíření tohoto opatření na celou EU. Podpořil je i český ministr zahraničí Jan Lipavský. I když závěry schůzky 30. a 31. srpna budou mít nejspíše neformální charakter, vyjádření unijních politiků bude pozoruhodné.Iniciativu ostře zkritizoval advokát a zakladatel hnutí Přátel Ruska v České republice Jiří Vyvadil.„Zoufalí politici dělají zoufalé činy. Podle původních megalomanských představ Západu a jeho nekritických stoupenců už po prvém měsíci zavedení sankcí mělo Rusko zkolabovat ve své speciální operaci a prosit o milost. Věci se však naprosto logicky vyvíjejí přesně naopak a nedomyšlené sankce, zejména žonglování s možnými embargy plynu, ropy či uhlí způsobily celosvětový extrémní nárůst cen těchto komodit a zatížily především Západ, zatímco Rusko v mnohém je velmi úspěšné.Zejména rusofóbické národy zemí Pobaltí už ani neví, co vymyslet. Podle nich Rusové se měli svíjet v předsmrtelných křečích a oni ve svém souhrnu, alespoň jak to sleduji, od nás z Prahy i podle zahraničních reportáží veškeré provenience žijí v podstatě normálním životem, k čemuž samozřejmě, zejména v letních měsících patří i cestování…Největšími poraženými se ovšem prestižně cítí politici Evropské unie a zejména europoslanci a nevylučuji, že opět u vědomí své katické nemohoucnosti jakkoliv Rusko zdrtit, i myšlenku zákazu udělování víz pro ruské občany projednávat budou. Na druhé straně, bude-li projednávána tato otázka v Evropské radě, čili orgánu sdružující hlavy států a vlád zemí EU, dovedu si vzdor mediálnímu protiruskému šílenství představit, že by tento návrh narazil na část racionálnějších představitelů. Bohužel nepochybuji o tom, že náš premiér vlády, která stále více ztrácí důvěru věren svému protiruskému postoji, se připojí.Západ je prostě s Ruskem v poziční válce o to, zda se mu podaří uhájit postavení dominantního světového centra, které bylo nastoleno po roce 1991. I když prakticky každý týden svou pozici ztrácí, bude pro své voliče hledat jakoukoliv cestu, jak si alespoň virtuálně dokázat, jak je významné. A budiž upřímně řečeno, z hlediska turistické přitažlivosti může být pro Rusy významné. Na druhé straně Rusko překonalo v historii tisíckrát horší rány a vyšlo z nich jako vítěz. A nepochybně případně jen dočasné udělování víz je z tohoto hlediska v podstatě miniaturní problém.”

