DWN informuje o neúspěšném pokusu SRN domluvit se o plynu z Kataru

Země Perského zálivu se rozhodla dodávat LNG do Itálie místo do SRN, nehledě na návštěvu ministra ekonomiky Roberta Habecka v Dauhá a jeho tvrzení o dohodě s... 14.08.2022

Pokus německého ministra ekonomiky Roberta Habecka dohodnout se s Katarem o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) zkrachoval. Země Perského zálivu dodává plyn do Itálie místo do SRN, píše list Deutsche Wirtschaftsnachrichten.Po návštěvě Kataru Habeck prohlásil, že Německo dostane plyn z této země. To se ale nestalo.Podle údajů agentury Focus žádná velká německá energetická společnost (EnBW, RWE, Vattenfall, E.On a Lex Uniper) neuzavřela od té doby smlouvu s dodavateli LNG z Kataru. Část společností se dohodla pouze o dodatečných dodávkách z USA. EnBW například informovala o uzavření smlouvy se severoamerickým dodavatelem Venture Global LNG, podle níž plánuje nakupovat 1,5 milionu tun zkapalněného plynu ročně, ale pouze od roku 2026.Německá média připomínají, že italská energetická společnost Eni koupila v polovině června podíl v katarském LNG projektu North Field East za 28 miliard dolarů, což ji udělalo druhým největším akcionářem po francouzské společnosti TotalEnergies.Koncem července Habeck přiznal, že se Katar rozhodl neudělat „dobrou nabídku“.Německý ministr navštívil Katar a SAE v polovině března, aby se dohodl o dodávkách LNG. Tenkrát sdělil, že Katar bude dodávat LNG do SRN.Avšak na začátku května informovala agentura Reuters o neshodách mezi Německem a Katarem ohledně termínu dlouhodobých smluv. Podle údajů agentury nechtěla německá strana přistoupit na podmínky Kataru, týkající se podepsání smluv na termín minimálně 20 let. Katar rovněž vnucoval podmínky, které by nedovolily Berlínu dodávat tento plyn do jiných evropských zemí, uvedla agentura Reuters.

2022

Zprávy

cs_CZ

