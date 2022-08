https://cz.sputniknews.com/20220814/v-kongresu-usa-sdelili-ze-biden-neplanuje-kandidovat-na-druhe-obdobi-18537292.html

V Kongresu USA sdělili, že Biden neplánuje kandidovat na druhé období

V Kongresu USA sdělili, že Biden neplánuje kandidovat na druhé období

Členka Sněmovny reprezentantů Carolyn Maloneyová prohlásila v rozhovoru pro The New York Times, že prezident USA Joe Biden neplánuje kandidovat na druhé... 14.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-14T16:01+0200

2022-08-14T16:01+0200

2022-08-14T16:01+0200

svět

usa

joe biden

prezident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/18537535_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a99bdf161d06a5cd35809a2898d07bf5.jpg

Když se novinář zeptal Maloneyové: „ Má prezident Biden znovu kandidovat?“ odpověděla: „Nenahrávejte to, nebude již kandidovat.“Novinář NYT se zeptal znovu: „A na mikrofon?“ Odpověděla: „Budete to nahrávat? Ne, nemá znovu kandidovat.“10. srpna byla zveřejněna zpráva, že Bidenův psychický stav vzbuzuje znepokojení 59 % Američanů. Je to výsledek průzkumu I&I/TIPP.8. června zpochybnil bývalý kandidát na funkci prezidenta za Republikánskou stranu, neurochirurg Ben Carson, Bidenovy rozumové schopnosti. Vyslovil přesvědčení, že silné a účinné vedení nepotřebují pouze USA, ale také celý svět.Americký televizní moderátor Tucker Carlson v dubnu vyzval, aby si alespoň někteří připomněli 25. dodatek Ústavy USA, který poskytuje možnost zbavení prezidenta funkce kvůli jeho nezpůsobilosti, a upozornil na to, že to nemůže tak dál pokračovat.Avšak v červnu Bidenova administrativa potvrdila záměr nynějšího prezidenta USA kandidovat v roce 2024 na druhé období. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre vyvrátila obavy novinářů, že Bidenův věk nebo zdraví mohou být problémem pro jeho účast ve volbách.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, prezident