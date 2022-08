https://cz.sputniknews.com/20220814/zacharovova-uvedla-duvod-revize-proverky-zpravy-amnesty-international-18539816.html

Zacharovová uvedla důvod revize prověrky zprávy Amnesty International

„Poněvadž výsledek má být jiný. Takový, který by vyhovoval mainstreamu. Fakta nikoho nezajímají. Řekli jednou, že kyjevský režim nestřílí na civilisty, znamená to, že nestřílí. Je to antivědecký přístup. Ale právě ten je příznačný pro dnešní západní systém jako diktaturu,“ napsala diplomatka na Telegramu.V Amnesty International včera učinili prohlášení, že hodlají zrevidovat svůj průzkum, v němž se uvádí, že taktika kyjevského režimu v bojích na Donbasu vystavuje nebezpečí civilní obyvatelstvo.Samotná organizace po všestranné kritice své zprávy prohlásila, že Amnesty International pozve nezávislé experty, aby znovu ověřili údaje uvedené předtím ve zprávě organizace a ještě jednou pečlivě prozkoumali proces vedení bojů ze strany Ukrajiny.Noviny Politico napsaly 11. srpna, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musí přiznat správnost obvinění ze strany Amnesty International, která tvrdí, že se ozbrojené jednotky ukrajinské armády podílely na zločinech proti civilistům. Autor článku uvedl, že režim Zelenského si musí poslechnout kritiku západních pozorovatelů a ne obviňovat všechny, kteří mají jiný názor, z práce pro RF.Ochránci lidských práv zveřejnili 4. srpna zprávu, v níž analyzovaly akce ukrajinské armády. Dospěli k závěru, že ukrajinští vojáci i nadále rozmísťují bojovou techniku ve školních a nemocničních budovách, což je porušením válečného práva. Organizace zadokumentovala, že nacionalisté riskovali životy civilistů a že obranná pozice nezbavuje kyjevské síly dodržování pravidel.Ukrajinský prezident okomentoval tuto zprávu s pobouřením kvůli tomu, že ukrajinské jednotky byly obviněny z porušení mezinárodních právních norem a válečného práva. Zprávu organizace zhodnotil jako pokus o „svalení odpovědnosti z agresora na oběť“.Generální ředitelka Amnesty International Agnés Callamardová v odpovědi Zelenskému zdůraznila, že závěry zprávy jsou založeny na důkazech shromážděných ochránci lidských práv během rozsáhlého vyšetřování v souladu s přísnými právními standardy a procedurami. 6. srpna se vedoucí ukrajinské kanceláře Amnesty International Oksana Pokalčuková rozhodla odstoupit z funkce. Upřesnila, že její pokus o zrušení dokumentu a publikaci nového nebyl korunován úspěchem.10. srpna se rozhodl opustit svou funkci také spoluzakladatel švédské kanceláře Amnesty International Per Wästberg kvůli nesouhlasu se zprávou ochránců lidských práv o zločinech ukrajinské armády.Rusko zahájilo 24. února speciální operaci na ochranu obyvatel Donbasu. Rozhodnutí bylo přijato kvůli vyhrocení situace v regionu od poloviny února. Vlády DLR a LLR informovaly o zesílení ostřelování z ukrajinské strany, vyhlásily evakuaci civilistů do RF a požádaly o uznání nezávislosti. Prezident RF Vladimir Putin podepsal příslušné dekrety 21. února.

