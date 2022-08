https://cz.sputniknews.com/20220815/afghanistan-pozadal-rusko-o-prodej-priblizne-jednoho-milionu-barelu-ropy-18541854.html

Afghánistán požádal Rusko o prodej přibližně jednoho milionu barelů ropy

Afghánistán chce koupit od Ruska přibližně jeden milion barelů ropy, sdělil afghánský ministr průmyslu a obchodu Nuriddin Azizi. 15.08.2022, Sputnik Česká republika

„Navrhli jsme Rusku prodej přibližně jednoho milionu (barelů), pokud dokáže (Rusko) prodat víc, nebude to problém,“ řekl Azizi.Uvedl, že Afghánistán má zájem na dohodě o barterových dodávkách ruské ropy.O plánech na uzavření s Moskvou smlouvy o dodávkách ruské ropy a plynu promluvil v květnu afghánský Chargé d’affaires v Rusku Jamal Nasir Garwal. „Chtěli bychom uzavřít dohody mezi Afghánistánem a Ruskem a podepsat konkrétní smlouvy,“ řekl. Diplomat sdělil, že Kábul chce rozvíjet ekonomickou spolupráci s Moskvou a již jedná o otázkách rozvoje byznysu a financích.Hnutí Tálibán (teroristická organizace zakázaná v Rusku) uchvátilo před rokem moc v Afghánistánu po stažení z této země amerických vojáků. Ozbrojené skupiny hnutí dobývaly jedno velké město za druhým, v polovině srpna vstoupily do Kábulu a prohlásily, že plně ovládly stát. Bývalý prezident Ašraf Ghaní utekl ze země do SAE.Tálibán sestavil novou vládu, která však nebyla uznána v žádné zemi, přestože hnutí se domnívá, že splnilo všechny příslušné podmínky. Zvláštní zástupce ruského prezidenta pro Afghánistán Zamir Kabulov říkal, že pro oficiální uznání vlády Tálibánu je třeba sestavit inkluzivní vládu a dodržovat lidská práva.Ruský velvyslanec v Kábulu Dmitrij Žirnov řekl, že vláda Tálibánu v Afghánistánu je „to, čemu se nedá vyhnout,“ proto je třeba s ní spolupracovat v tom, co odpovídá národním zájmům.Mezinárodní organizace práce při OSN informovala v únoru o zhoršení situace v Afghánistánu. Podle jejích údajů přišlo od okamžiku příchodu k moci Tálibánu o práci na 500 tisíc Afghánců, a že se situace v zemi může dale zhoršit kvůli zimnímu chladu.Ministr průmyslu a obchodu Afghánistánu vykoná 15. srpna návštěvu v Moskvě a Kazani. Velvyslanec RF v Afghánistánu Dmitrij Žirnov sdělil, že v delegaci jsou také ekonomové a finančníci, strany mají projednat nákup ropy, pšenice, mouky a slunečnicového oleje.

Zprávy

