Spojenecká vojska zablokovala Seversk ze tří stran

Ruská armáda a jednotky DLR a LLR zablokovaly město Seversk ze tří stran, řekl Rodion Mirošnik, nejvyšší představitel zastupitelského úřadu Luhanské lidové... 15.08.2022, Sputnik Česká republika

„Je pohyb na Seversk, který je blokovaný minimálně ze tří stran, a prostě pokračuje destrukce hlavního opevnění dělostřeleckou přípravou. Dále bude jednoznačně postup, otázka je, za jak dlouho, nikdo nikoho nehoní, nikdo se tam nechystá zbytečně ztrácet síly,“ řekl.Seversk se nachází 30 kilometrů západně od Lisičanska, který spojenecké síly osvobodily začátkem července. Město s přibližně 11 tisíci obyvateli se nachází na rozcestí, kde jedna silnice vede na jih do Bachmutu a druhá dále na západ, do Slavjansko-Kramatorské aglomerace.Od 24. února Rusko provádí vojenskou speciální operaci s cílem denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. Vladimir Putin řekl, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.Ruská armáda společně se silami DLR a LLR zcela osvobodila Luhanskou lidovou republiku a podstatnou část Doněcké republiky včetně Volnovachy, Mariupolu a Svjatogorska.

