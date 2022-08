https://cz.sputniknews.com/20220815/ukrajinska-vojska-ostreluji-energodar-v-oblasti-zaporozske-je-byly-zaznamenany-vybuchy-18542341.html

Ukrajinská vojska ostřelují Energodar, v oblasti Záporožské JE byly zaznamenány výbuchy

Ukrajinská vojska ostřelují Energodar, v oblasti Záporožské JE byly zaznamenány výbuchy

Ukrajinská vojska ostřelují Energodar, ve městě a v oblasti Záporožské jaderné elektrárny byly zaznamenány výbuchy, sdělují úřady 15.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-15T17:02+0200

2022-08-15T17:02+0200

2022-08-15T17:05+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

jaderná elektrárna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/18466471_0:196:2730:1732_1920x0_80_0_0_3075be4b84ecb140b18523a5a83bf420.jpg

Záporožská JE se nachází na levém břehu Dněpru poblíž města Energodar. Je to největší jaderná elektrárna v Evropě co do počtu bloků a instalovaného výkonu. Má šest pohonných jednotek. Od března ji střeží ruská armáda. Ministerstvo zahraničních věcí RF zdůraznilo oprávněnost převzetí elektrárny pod ochranu ruských ozbrojených sil z hlediska zamezení úniků jaderných a radioaktivních materiálů.Ukrajinští vojáci od začátku speciální operace zaútočili již několikrát na území jaderné elektrárny. Ostřelování je od 5. srpna častější. V důsledku toho dva energetické bloky nepracují na plný výkon.Člen regionální správy Vladimir Rogov tento týden připustil, že útoky Ozbrojených sil Ukrajiny na jadernou elektrárnu by mohly vést k odstavení reaktoru a elektrárna by nebyla schopna vyrábět elektřinu. Kromě toho zdůraznil, že útoky provedli vojáci 44. dělostřelecké brigády ukrajinských jednotek pomocí řízených střel a granátů západní výroby.Generální ředitel MAAE Rafael Grossi vyjádřil znepokojení nad ostřelováním Záporožské jaderné elektrárny. Plánuje osobně vést misi pracovníků agentury za účelem návštěvy elektrárny. Kromě toho Organizace spojených národů uspořádala zasedání Rady bezpečnosti, věnované situaci v jaderných elektrárnách. Podle slov Dmitrije Poljanského, zástupce stálého představitele Ruska v organizaci, nikdo nepodpořil ukrajinskou verzi událostí odehrávajících se kolem elektrárny.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jaderná elektrárna