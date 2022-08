https://cz.sputniknews.com/20220815/v-kyjeve-promluvili-o-jednanich-s-britanii-ohledne-likvidace-krymskeho-mostu-18540614.html

V Kyjevě promluvili o jednáních s Británií ohledně likvidace Krymského mostu

Na červnovém summitu NATO projednali zástupci Ukrajiny s ministrem obrany Velké Británie plány na likvidaci Krymského mostu, napsal na Telegramu poslanec... 15.08.2022, Sputnik Česká republika

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

krymský most

rusko

ukrajina

Okomentoval tak slova ruského experta Igora Korotčenka, který v televizi Rossija 1 sdělil, že podle jistých informací je plán útoku na most vyvíjen pod osobním vedením hlavy britského vojenského úřadu.Text doprovodil fotografií z jednání, na které je zachycen s Wallacem a britským premiérem Borisem Johnsonem.Ukrajinští vojáci a politici již nejednou vyhrožovali útokem na Krymský most. Poradce šéfa kanceláře Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovyč říkal, že útok bude podniknut, jakmile se naskytne první technická možnost.“ Podle zástupce hlavní správy rozvědky ukrajinského ministerstva obrany Vadima Skibického se k tomu dají použít rakety, jež dostali z USA.V Kremlu prohlásili, že bezpečnost Krymu je zaručena preventivními opatřeními ruských vojáků. Moskva nicméně bere do úvahy všechny hrozby Kyjeva.

Zprávy

krymský most, rusko, ukrajina