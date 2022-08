https://cz.sputniknews.com/20220815/zaporozske-urady-pozaduji-rezim-zastaveni-palby-okolo-jaderne-elektrarny-18540378.html

Záporožské úřady požadují režim zastavení palby okolo jaderné elektrárny

Kolem Záporožské jaderné elektrárny musí panovat režim zastavení palby, řekl 15. srpna člen hlavní rady vojenské a občanské správy Záporožské oblasti Vladimir... 15.08.2022, Sputnik Česká republika

„Vedení OSN a šéf diplomacie EU nemají mluvit o demilitarizaci, ale o zavedení režimu zastavení palby, a také stanovit nejen sankce za jeho porušení, ale nejtvrdší sankce za ostřelování jaderné elektrárny,“ řekl.Má za to, že by to zamezilo vydírání z ukrajinské strany, která ohrožuje celý svět jadernou katastrofou. Rogov včera prohlásil, že k zajištění bezpečnosti elektrárny by přispěl ústup ukrajinských vojáků z pravého břehu Dněpru, z Nikopolu, Margance a Tomakovky. Řekl, že se právě odtud koná ostřelování elektrárny.Ukrajinští nacionalisté znovu ostřelovali 13. srpna Záporožskou jadernou elektrárnu a město Energodar, kde se nachází tento objekt. Do zóny ostřelování se také dostal přilehlý prostor Záporožské tepelné elektrárny,což je největší tepelná elektrárna Ukrajiny o kapacitě 3 650 megawattů.Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi prohlásil 11. srpna, že Záporožská jaderná elektrárna není dnes bezprostředně ohrožena. Zároveň upozornil na to, že ostřelování elektrárny v posledních dnech prudce zhoršilo situaci s bezpečností kolem objektu, proto MAAE vyzvala „okamžitě“ zastavit bojové aktivity kolem jaderné elektrárny a umožnit zaměstnancům MAAE co možná nejdřív navštívit elektrárnu.Rusko pokračuje v speciální operaci na ochranu Donbasu, jejíž zahájení oznámil prezident RF Vladimir Putin 24. února. Klíčovým cílem ruských vojáků je denacifikace a demilitarizace kyjevského režimu. Vyžaduje si to zajištění bezpečnosti ruského státu a národa, prohlásili v Kremlu.

