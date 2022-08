https://cz.sputniknews.com/20220816/sojgu-oznacil-zpravy-o-planech-rf-pouzit-jaderne-zbrane-na-ukrajine-za-lzive-18544297.html

Šojgu označil zprávy o plánech RF použít jaderné zbraně na Ukrajině za lživé

Šojgu označil zprávy o plánech RF použít jaderné zbraně na Ukrajině za lživé

Rusko se nechystá použít jaderné zbraně v průběhu speciální operace na ochranu pokojného obyvatelstva Donbasu. Prohlásil to 16. srpna ministr obrany RF Sergej... 16.08.2022, Sputnik Česká republika

Poukázal rovněž na to, že informace o Ruskem údajně připravovaném útoku na Ukrajinu, která se šíří v řadě západních médií, je lživá. Podle jeho slov to vůbec není nutné.Ministr obrany RF zdůraznil, že hlavním určením ruských jaderných zbraní je zadržování jaderného útoku. Poukázal rovněž na to, že se jejich použití omezuje na mimořádné okolnosti, a ty jsou „určeny ve vládních dokumentech přístupných veřejnosti“.Moskva nejednou uváděla, že nemá v plánu použít jaderné zbraně v průběhu speciální operace. 19. května oficiální mluvčí MZV RF Maria Zacharovová promluvila o neúspěšných pokusech masmédií připsat ministrovi zahraničí RF Sergeji Lavrovovi vyhrožování použitím jaderných zbraní na Ukrajině a připomněla, že zásadní pozicí Ruska je nepřípustnost jaderné války.Kromě toho 18. května vicepremiér RF Jurij Borisov uvedl, že podle ruské jaderné doktríny může Moskva zasadit jen odvetný úder. Podle jeho slov ruský stát nepodnikne mimořádná opatření, nebude-li nucen se bránit.

