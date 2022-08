https://cz.sputniknews.com/20220816/turecko-oznamilo-vypluti-z-ukrajinskych-pristavu-dalsich-peti-lodi-s-obilim-18545831.html

Turecko oznámilo vyplutí z ukrajinských přístavů dalších pěti lodí s obilím

Dalších pět lodí s obilím vyplulo z ukrajinských přístavů – tři z přístavu Černomorsk a dvě z Južného, oznámilo na svém Twitteru Ministerstvo obrany Turecka. 16.08.2022, Sputnik Česká republika

Dvě lodě z přístavu Černomorsk – Propus s nákladem 9,1 tisíce tun a Ramus s téměř 6,2 tisíce tun pšenice zamířily do přístavu Constanţa na východě Rumunska a do tureckého přístavu Karasu, vyplývá z informace Společného koordinačního centra v Istanbulu. Další loď, Osprey S, přepraví 11,5 tisíce tun kukuřice do tureckého přístavu Iskenderunu.Přístav Južnyj opustily dvě lodě – Brave Commander a Bonita, které přepravují po 23,3 tisíce tun pšenice a 60 tisíc tun kukuřice. Zamířily do Džíbútí (východní Afrika) a do jihokorejského přístavu Inčchonu.Kromě toho zástupci Společného koordinačního centra zkontrolují během dne čtyři prázdné lodě na přepravu suchých nákladů, které mají dorazit na Ukrajinu pro potraviny.Dohoda Ruska, Ukrajiny a TureckaOd konce února byly v ukrajinských přístavech zablokovány miliony tun obilí. V červenci uzavřely Rusko a Ukrajina (odděleně - každý zvlášť) obilní dohodu s Tureckem. Díky tomu byl vytvořen bezpečný koridor pro export obilí z ukrajinských přístavů. Nakládání lodí sledují zástupci Turecka a OSN. Lodě jsou také kontrolovány při vstupu a výstupu na Černém moři představiteli čtyřstranného koordinačního centra.Druhá část obilní transakce předpokládá, že OSN musí přispět ke zrušení omezení exportu zemědělských výrobků a hnojiv z Ruska na světové trhy.Do 14. srpna opustilo ukrajinské přístavy 16 lodí, oznámil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Téhož dne dorazila do Sýrie první loď s potravinami, která vyplula z Ukrajiny „obilním koridorem“. Podle informace agentury Reuters přepravila loď 26 tisíc tun kukuřice.

