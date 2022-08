https://cz.sputniknews.com/20220816/ukrajinsti-diverzanti-vyhodili-do-povetri-stozary-vysokeho-napeti-vedouci-proud-z-kurske-je-18545569.html

Ukrajinští diverzanti vyhodili do povětří stožáry vysokého napětí vedoucí proud z Kurské JE

Ukrajinští diverzanti vyhodili do povětří stožáry vysokého napětí vedoucí proud z Kurské JE

Ukrajinští diverzanti vyhodili do povětří šest stožárů elektrického vedení v Kurské oblasti, narušili provoz jaderné elektrárny. 16.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-16T19:29+0200

2022-08-16T19:29+0200

2022-08-16T19:29+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

kursk

jaderná elektrárna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1155/39/11553961_0:169:2275:1449_1920x0_80_0_0_088466ed001a010cac9c5249249f7655.jpg

Ukrajinští diverzanti vyhodili do povětří šest stožárů vysokonapěťového elektrického vedení pocházejícího z Kurské jaderné elektrárny, sdělila FSB.„Čtvrtého, devátého a dvanáctého srpna v okrese Kurčatov v Kurské oblasti vyhodily ukrajinské diverzní skupiny do povětří šest stožárů vysokého napětí (110, 330 a 750 kW), jejichž pomocí Kurská jaderná elektrárna zásobuje energií <...> jak region, tak sousední subjekty,“ je uvedeno v tiskové zprávě.Diverze, jak uvádí FSB, způsobila „porušení technologického procesu provozu jaderné elektrárny“.Nyní je po diverzantech a jejich možných komplicích vyhlášeno pátrání.Místní úřady posílily ochranu jaderných energetických zařízení. Bylo zahájeno trestní řízení dle paragrafu Teroristický čin.Ukrajinští vojáci opakovaně střílejí na pohraniční oblasti Ruska a také organizují diverze. Kvůli tomu tam byl vyhlášen zvýšený stupeň teroristického nebezpečí.Od 24. února Rusko provádí vojenskou speciální operaci s cílem denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. Vladimir Putin sdělil, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, kursk, jaderná elektrárna