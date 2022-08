https://cz.sputniknews.com/20220818/ministerstvo-obrany-rf-prozradilo-ktere-zeme-jsou-v-ohrozeni-v-pripade-havarie-na-zaporozske-je-18548765.html

Ministerstvo obrany RF prozradilo, které země jsou v ohrožení v případě havárie na Záporožské JE

Ukrajinská strana spolu se svými kurátory z USA se snaží způsobit nevelkou, podle jejich názoru, havárii v jaderné elektrárně, zmařit tím její normální a... 18.08.2022

Ukrajinská strana nejednou prohlásila, že útoky na elektrárnu podnikají ruští vojáci, a že se v prostoru jaderné elektrárny nacházejí ruské těžké zbraně za účelem ostřelování objektů ukrajinské armády, připomnělo ministerstvo.„Jsme připraveni ukázat MAAE reálné snímky s vysokým rozlišením, vzorek je na foto, na kterých je vidět, že zbraně, tím spíš těžké, v prostoru této elektrárny nemáme.“Západní experti píšou, že velká havárie v Záporožské jaderné elektrárně není moc pravděpodobná, že desetimetrové ochranné obálky jejich reaktorů jsou s to vydržet pád letadla, a že dokonce přímý zásah úschovny upotřebeného paliva způsobí radiační zamoření na vzdálenosti do 20 km, havárie v jaderném reaktoru maximálně na 30 km, takže riziko šíření radiace na evropské státy je minimální.Ministerstvo připomíná, že zásadní příčinou havárií v Černobylu a jaderné elektrárně Fukušima byla porucha zabezpečení, zásobování energií, chladícího zařízení, což způsobili tavení jaderného paliva a zničení reaktoru.Černobylská radiace zasáhla přes 20 evropských zemí, na přímé ozáření zemřely asi 4 tisíce lidí, byly zaregistrovány desítky tisíc genetických poruch u novorozeňat a stovky tisíc genetických chorob.Ruské ministerstvo obrany varovalo před vývojem situace v Záporožské jaderné elektrárně a zveřejnilo mapu eventuálních následků:- v případě selhání rezervních dieselových generátorů a mobilních čerpadel dojde v případě havárie k přehřátí aktivní zóny a zničení reaktorů největší evropské jaderné elektrárny s výronem radioaktivních látek do atmosféry a jejich rozptýlením na stovky kilometrů.- tato mimořádná situace způsobí masovou migraci obyvatel a bude mít horší následky než blížící se plynová energetická krize v Evropě, což potvrzují prognózy řady příslušných evropských organizací.Konečný cíl v nejbližších dnech plánované ukrajinské provokace v Záporožské jaderné elektrárně spočívá ve vytvoření třicetikilometrové zamořené zóny, vyslání mezinárodních sil a zahraničních ověřovatelů na elektrárnu a obvinění ruských vojáků z jaderného terorismu.V případě pokračování negativního vývoje situace s ukrajinským ostřelováním může být zvážena otázka převodu do rezervy pátého a šestého energetického bloku, což bude mít za následek zastavení Záporožské jaderné elektrárny.Podle prognózy v případě havárie v Záporožské jaderné elektrárně radioaktivní látky pokryjí Polsko, Německo a Slovensko. Taková mimořádná situace by způsobila masivní migraci obyvatelstva a byla by katastrofálnější než hrozící plynová energetická krize v Evropě.

