Erdogan chce s Putinem projednat situaci v Záporožské jaderné elektrárně

„Téma Záporožské jaderné elektrárny není opravdu náhodné. Za prvé, Světová agentura pro atomovou energii musí pozorně sledovat tuto činnost a přebírat jistou odpovědnost za to, co je nutno udělat… Protože jde o nebezpečí. Kdy jsem řekl: „Nechceme zažít nový Černobyl“, měl jsem na mysli právě toto. Posoudíme tuto otázku s váženým panem Putinem, a zvláště ho požádáme, aby Rusko k tomu přispělo svým přínosem, bude to důležitý krok k míru v celém světě,“ řekl Erdogan novinářům v letadle po návratu ze Lvova.