Starosta Londýna upozornil Brity na zimu bez topení a jídla

Starosta Londýna Sadiq Khan prohlásil, že letos v zimě si miliony Britů nebudou moci dovolit ani topení, ani jídlo, nepodnikne-li vláda nezbytná opatření. 20.08.2022, Sputnik Česká republika

„Nic podobného jsme ještě neviděli. Hrozí nám zima, kdy budou miliony lidí vybírat mezi topením a jídlem, a naneštěstí si nebudou moci dovolit ani to, ani ono. To se nesmí stát. Vláda musí zasáhnout, aby mohli lidé uspokojit své základní potřeby,“ napsal na své stránce na Twitteru a uvedl statistiku agentury Bloomberg, podle níž může průměrný účet za elektrickou energii ve Velké Británii převýšit historické maximum.Po zahájení speciální operace RF na Ukrajině zesílil Západ sankční tlak na Rusko. Porušení logistických řetězců způsobilo růst cen paliva, elektrické energie a potravin v Evropě a USA. Ve Velké Británii růst životních nákladů poškodil finančně miliony domácností. Banka Anglie zvýšila základní úrokovou sazbu o 50 základních bodů, což je rekordní zvýšení od roku 1995 – na 1,75% z 1,25% ročně. Nyní je sazba na maximální úrovni od prosince roku 2008, kdy činila 2%. Podle prognóz banky upadne ekonomika Velké Británie do recese od čtvrtého čtvrtletí letošního roku.

