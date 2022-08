https://cz.sputniknews.com/20220820/v-nemecku-vystoupili-proti-zakazu-vydavani-viz-obcanum-ruska-18552918.html

V Německu vystoupili proti zákazu vydávání víz občanům Ruska

V Německu vystoupili proti zákazu vydávání víz občanům Ruska

Spolupředseda strany Svaz 90/Zelení Omid Nouripour vystoupil proti zákazu vydávání víz všem občanům Ruska. Prohlásil to 20. srpna v interview pro agenturu DPA. 20.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-20T18:06+0200

2022-08-20T18:06+0200

2022-08-20T18:06+0200

svět

německo

vízum

rusko

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/485/93/4859358_0:117:3000:1805_1920x0_80_0_0_4c89c36b1b95b61a82fbd2ff15e517c1.jpg

„Místo abychom izolovali všechny občany Ruska, musíme vynaložit více úsilí na to, aby ti, kdo aktivně podporují (prezidenta RF Vladimira) Putina, už nemohli jezdit do EU,“ řekl.Politik se tedy přidržuje pozice shodné s postojem kancléře SRN Olafa Scholze, který se už vyslovil proti návrhu Evropské unie zakázat udělování víz všem občanům RF.Nouripour přitom zdůraznil, že chápe pocity těch, kdo chtějí zabránit turistickým cestám ruských občanů do EU.19. srpna na MZV Portugalska se také vyslovili proti zákazu udělování víz na vjezd do EU občanům Ruska. Portugalsko se přitom hodlá zúčastnit projednání vízových omezení proti Rusku na neformální schůzce ministru zahraničí EU v Praze, která se má konat 30. a 31. srpna.11. srpna Scholz podotkl, že si těžko představuje zákaz vystavení schengenských víz občanům Ruska.Poslankyně Evropského parlamentu za Bulharsko Elena Jončevová se také vyslovila proti tomuto návrhu.

https://cz.sputniknews.com/20220820/sojgu-oznacil-za-projev-nacismu-myslenku-zakazat-vsem-obcanum-ruska-vjezd-od-eu--18552627.html

německo

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

německo, vízum, rusko, eu