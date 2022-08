https://cz.sputniknews.com/20220821/cina-oznamila-cviceni-s-bojovou-strelbou-ve-vychodocinskem-mori-18555426.html

Čína oznámila cvičení s bojovou střelbou ve Východočínském moři

Čína oznámila cvičení s bojovou střelbou ve Východočínském moři

22. srpna provede Čína vojenské cvičení s bojovou střelbou ve vodách Východočínského moře nedaleko provincie Če-ťiang na východě země, informuje správa ČLR pro... 21.08.2022, Sputnik Česká republika

Podle informace dané správy se cvičení má konat 22. srpna od 02:00 do 16:00.Další podrobnosti nebyly zveřejněny.Cvičení čínské lidové osvobozenecké armády v různých oblastech včetně mořských vod a vzdušného prostoru kolem Tchaj-wanu se konají nepřetržitě od začátku měsíce, je to reakce na návštěvy amerických delegací na ostrově. 2.-3. srpna vykonala na Tchaj-wanu návštěvu delegace v čele s předsedkyní Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosiovou, 14.-15. srpna delegace v čele se senátorem Edem Markeyem.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou Číny a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co se síly Kuomintangu, poražené v občanské válce s Komunistickou stranou Číny, přesunuly pod vedením Čankajška na Tchaj-wan.Obchodní, ekonomické a neformální vztahy mezi ostrovem a ostatní Čínou byly obnoveny koncem osmdesátých let. Od začátku devadesátých let zahájily strany kontakty prostřednictvím nevládních organizací - pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejského Fondu výměn přes průliv.

