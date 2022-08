https://cz.sputniknews.com/20220821/dcera-filosofa-dugina-zahynula-pri-explozi-auta-hlavni-udaje-18554652.html

Dcera filosofa Dugina zahynula při explozi auta. Hlavní údaje

Dcera filosofa Dugina zahynula při explozi auta. Hlavní údaje

Následkem silné exploze přestala Duginová ovládat řízení a narazila do ohrazení. Nárazová vlna ji vyhodila z auta na asfalt. Zemřela pravděpodobně okamžitě.Výpovědi očitých svědkůŽena zaměstnaná v květinářství vedle místa havárie sdělila, že v okamžiku exploze slyšela dvě třesknutí, po čemž auto zahalil kouř a oheň.Další očitý svědek řekl, že exploze v autě byla velmi silná. Muž slyšel, jak následkem nárazové vlny „zařinčela skla“. Když vyšel ven, spatřil hořící vůz. Soudě podle záběrů, které mají k dispozici noviny Izvestija, bylo auto Darji Duginové po výbuchu prakticky celé zničené. Zůstala jenom kostra.Samotný Dugin se jako první dostavil na místo havárie, jel za dcerou jiným autem a stal se doslova svědkem její smrti.Chronologie večera před neštěstímPodařilo se sestavit chronologický záznam večera Darji a Alexandra Duginových před tragédií.V sobotu v 18:00 měl Dugin přednášku Tradice a historie na festivalu v obci Zacharovo. Jeho dcera byla přítomná jako čestný host.Později v 21:25 nasedla Darja do svého auta a odjela z festivalu. Hned za ní jel otec.Na Možajskou silnici se dostala v 21:35 a následně v obci Bolšije Vjazemy zahřměl silný výbuch.Verze případuPolicie původně předpokládala, že v autě explodovala plynová bomba, ale po první prohlídce se klíčovou stala verze o amatérsky vyrobeném výbušném zařízení nastraženém v autě.Zatím nebylo zjištěno, v kterém konkrétním místě se toto zařízení nacházelo. Mohlo být připevněno na auto na parkovišti festivalu. Ukázalo se, že tam nebyly žádné bezpečnostní systémy ani videokamery.Terčem mohl být samotný DuginÚčastník festivalu Tradice Petr Lundstrem vyslovil v rozhovoru se zpravodajem Izvestij předpoklad, že osoby, které vyhodily do povětří auto Darji Duginové, chystali atentát na jejího otce. Vysvětlil, že Dugin měl jet stejným autem, ale před odjezdem přesedl do jiného.Nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin označil za viníky smrti dcery známého filosofa Alexandra Dugina „teroristy ukrajinského režimu“. Připustil, že „teroristé ukrajinského režimu zavinili smrt dcery ve snaze zlikvidovat Alexandra Dugina“.Příznačné je, že na portálu Mirotvorec byla uveřejněna data o Alexandru Duginovi a jeho dceři.Hrozby na adresu Darji DuginovéPřítel oběti Sergej Alexandrov v rozhovoru sdělil, že se mu dívka přiznala, že jí vyhrožovali. Za hlavní nepřítele Darji označil „příslušníky liberální lobby, protiruské“.Novinář Konstantin Pridybajlo zdůraznil, že Darja Duginová, která zemřela následkem exploze auta v Moskevské oblasti, byla „obrovská vlastenkyně Ruska“.Podle názoru člena hlavní rady vojensko-občanské správy Záporožské oblasti Vladimira Rogova mohla být příčinou exploze Darjina auta její aktivní činnost. Poukázal na to, že dívka sváděla vlastní boj s „ukrajinským fašismem a jeho britskými pány“. Rogov se domnívá, že se na její smrti podíleli „ukrajinští teroristé“.Radikálnější názor má Zachar Prilepin, spisovatel a jeden z předsedů strany Spravedlivé Rusko – Za pravdu. Podle jeho názoru mohl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj osobně vydat rozkaz k vraždě dcery filosofa Alexandra Dugina v Rusku.Činnost Dugina a jeho dceryAlexandr Dugin je sovětský a ruský filosof a také politolog, sociolog a veřejný činitel. Je jedním z hlavních ideologů eurasijství a stojí v čele Mezinárodního eurasijského hnutí.V letech 2009-2014 zastával funkci vedoucího katedry sociologie mezinárodních vztahů Sociologické fakulty Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova. V letech 2016-2017 byl šéfredaktorem televizního kanálu Cargrad.Od března 2015 je Dugin na sankčním seznamu USA kvůli událostem na Ukrajině.Darja je Duginova dcera z druhého manželství s filosofkou Natalií Melenťjevovou. Absolvovala Filozofickou fakultu Moskevské státní univerzity, pracovala jako politická pozorovatelka Mezinárodního eurasijského hnutí.

