V Bundestagu vyzvali ke spuštění Nord Stream 2 za účelem záchrany ekonomiky

V Bundestagu vyzvali ke spuštění Nord Stream 2 za účelem záchrany ekonomiky

Místopředseda německého parlamentu Wolfgang Kubicki vyzval ke spuštění Nord Streamu 2, neboť to podle jeho názoru pomůže zachránit ekonomiku země, poslat více... 21.08.2022, Sputnik Česká republika

Politik podle svých slov chápe ty, kteří volají po úplném odmítnutí uhlovodíků z Ruska. Toto opatření však nemá vliv na ruský rozpočet, řekl Kubicki. Upozornil na fakt, že ruská speciální operace na ochranu Donbasu pokračuje v době, kdy němečtí občané musí šetřit na všem.Uvedl, že pokud plyn začne přicházet prostřednictvím Nord Stream 2, pak Německo naplní všechny zásobníky plynu a v příštích měsících se bude moci stát zcela nezávislým na dodávkách plynu, protože bude organizovat jeho dodávky z jiných zemí. Kubicki připustil, že poté je možné přestat nakupovat ruské zdroje.Ruský Gazprom 19. srpna upozornil, že dodávky prostřednictvím Nord Stream budou od 31. srpna do 2. září zcela zastaveny kvůli opravě jediného čerpacího agregátu, který zůstal v provozu. Před tím, v polovině června, dodávky plynu do Evropy poklesly kvůli problémům s návratem turbíny pro plynovod, které vznikly kvůli protiruským sankcím.Ruská společnost nemohla vrátit agregát ze servisu v Kanadě. Kanadská strana po jednání mezi Berlínem a Ottawou vrátila turbínu do Německa, ale dosud nedošlo k jejímu dodání do Ruské federace a nachází se v německém městě Mülheim an der Ruhr.Německo trvá na tom, aby ruská strana převzala agregát, ale dokumenty, které potvrzují, že turbína nespadá pod sankce, nebyly poskytnuty. Německo se přitom nechystá spustit plynovod Nord Stream 2.Německý vicekancléř, ministr pro hospodářství a ochranu klimatu Robert Habeck 12. srpna upozornil občany, že v nadcházejícím podzimu a zimě vstoupí v platnost přísnější pravidla pro úsporu energie, podle nichž by se mimo jiné měly veřejné budovy vytápět maximálně na 19 stupňů.

