Vystrčil: Když se lidé uskromní a budou spotřebovávat méně energie, bude to pro všechny dobře

Vystrčil: Když se lidé uskromní a budou spotřebovávat méně energie, bude to pro všechny dobře

Současná vláda se snaží dělat maximum pro zvládnutí krize a zlepšení životní situace, je přesvědčen šéf horní komory českého parlamentu Miloš Vystrčil. Energetická krize a zdražování jsou podle něj způsobeny objektivními faktory, jako je konflikt na Ukrajině, covidová krize a nadměrné výdaje z doby předchozí vlády. Ke zvládnutí krize považuje Vystrčil za nezbytné sebeomezení ze strany společnosti.Podle názoru předsedy Senátu finanční situace ve většině českých rodin zatím není kritická, vyšší zálohy za energii jako velký problém nevidí.Vystrčil tvrdí, že české rodiny mají určité finanční rezervy a zatím budou schopny zvládnout zdražování energie.„Musí to nějakou dobu zvládnout sami. Samozřejmě jsou tady ale jiné možnosti, jako příspěvek na bydlení, je tady také pětitisícová pomoc. Není to tak, že by byli lidé úplně bez příspěvků a bez pomoci. Jsou tady také další dávky hmotné nouze, které lze využívat,” dodal politik.

