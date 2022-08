https://cz.sputniknews.com/20220822/bude-cernochova-stihana-musi-byt-vyvadil-ke-slovum-ministryne-o-zavrazdene-ruske-novinarce--18559174.html

„Bude Černochová stíhána? Musí být…“ Vyvadil ke slovům ministryně o zavražděné ruské novinářce

Teroristický útok na novinářku Darju Duginovou, dceru ruského filozofa Alexandra Dugina, upoutal pozornost české ministryně obrany Jany Černochové. Tento čin... 22.08.2022, Sputnik Česká republika

Nežijeme v právním státě. Naše trestní represe je ideologicky zaměřená. Tisíce našich spoluobčanů muselo podávat vysvětlení na udání stoupenců Fialovy doktríny, že kdo nevěří vládní propagandě, že Rusko může za vše, a kdo jej neodsoudí, musí být potrestán, což je nesporně jen přirozeným a normálním projevem svobody projevu. Nuže, Jana Černochová, tuhá euroatlantistka beze špetky rozhledu a zavilá politická rusofóbka, se včera zaskvěla výrokem, který je bez nejmenších pochybností jedním z nejpřísněji trestaných zvlášť závažných zločinů.Tato novodobá válečná bojovnice v reakci na teroristickou vraždu Darji Duginové, dcery Alexandra Dugina, blízkého spolupracovníka Vladimira Putina, napsala na svém twitterovém účtu toto:Pominu fakt, že u této pistolnice, pózující obvykle trvale s rychlopalnou zbraní, přirozené a normální lidské reakce vylučuji. Důležitější je trestněprávní rovina.Takže: Podle § 312e odst. 1,4a tr. zákoníku se dopustí zvlášť závažného zločinu podpory a propagace terorismu a odnětím pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude potrestán ten, kdo mimo jiné veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin a odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 písm. b) mimo jiné veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.V roce 1989 jsem bojoval za to, abychom se znovu stali právním státem, kdy spravedlnost platí pro všechny a není závislá na výkladu vládnoucí moci. Tehdy to byly „v politických případech“ sekretariáty KSČ, dnes je to BIS plukovníka Koudelky a veřejné pokyny skrz naskrz ideologického premiéra.Zaznamenal jsem, že někteří aktivisté, jako například Jindřich Rajchl, jehož angažované antiwaxerské aktivity jsem fakt nemusel, podává na Černochovou trestní oznámení. V tomto ohledu má mou plnou podporu.Jenom psát o tom nelze. Černochová musí být stíhána, nejen proto, že o spáchání uvedeného zločinu není ani v nejmenším pochyb, ale i proto, že četní dobrovolníci, kteří bojovali proti banderovským neonacistům na Ukrajině, jsou nyní v českých věznicích na dvacet a více let.A pokud mne zoufalý otec Alexandr Dugin požádá, abych ho jako poškozeného zastupoval u trestního stíhání proti pachatelce Černochové, učiním tak z přesvědčení rád… Právo nesmí být služkou vládnoucí vrstvy.

