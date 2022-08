https://cz.sputniknews.com/20220822/putin-vyjadril-soustrast-rodine-zesnule-novinarky-darji-duginove-18558856.html

Putin vyjádřil soustrast rodině zesnulé novinářky Darji Duginové

Ruský prezident Vladimir Putin v kondolenci zaslané rodině ruské novinářky Darji Duginové označil její vraždu za podlý a krutý zločin, uvedl v pondělí... 22.08.2022, Sputnik Česká republika

„Podlý, krutý zločin připravil o život Darju Duginovou - dobrého, nadaného člověka s opravdovým ruským srdcem - laskavého, milujícího, vstřícného a upřímného. Novinářka, vědkyně, filozofka, válečná zpravodajka, která poctivě sloužila lidem, vlasti, a svou prací dokazovala, co znamená být vlastencem Ruska,“ je napsáno v kondolenčním telegramu.V sobotu večer na dálnici Možajskoje šosse v okrese Odincovo v Moskevské oblasti shořelo auto, za jehož volantem podle údajů vyšetřujících orgánů seděla novinářka a politoložka Darja Duginová, která následkem tragédie zahynula. Podle předběžné verze explodovalo výbušné zařízení nainstalované ve voze.Podle FSB je případ vyřešen. Za vraždou novináře stojí podle resortu ukrajinské speciální služby, pachatelkou je občanka Ukrajiny Natalja Vovková, která přijela do Ruska se svou dcerou 23. července. Po řízené explozi auta ruské novinářky Darji Duginové pachatelka vraždy a její dcera odjely přes Pskovskou oblast do Estonska, sdělilo Centrum pro styk s veřejností FSB RF.

