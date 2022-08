https://cz.sputniknews.com/20220823/dugin-uvedl-posledni-slova-sve-dcery-18561164.html

Dugin uvedl poslední slova své dcery

Dugin uvedl poslední slova své dcery

Filozof Alexandr Dugin na rozloučení se svou dcerou Darjou, která byla zavražděna na objednávku ukrajinských speciálních služeb, uvedl její poslední slova. 23.08.2022, Sputnik Česká republika

„Kdy jsem s ní hovořil na festivalu Tradice, řekla mi: „Tatínku, cítím se vojákem, cítím se hrdinou. Chci být takovou. Nepřeji si žádný jiný osud. Chci být se svým lidem, se svou zemí. Chci být na straně světla. To je to nejhlavnější,“ řekl Dugin na smutečním ceremoniálu.Jak podotkl, na jeho poslední přednášce, jíž byla dcera přítomná, promluvil o tom, že dějiny – to je „bitva sil světla a tmy, Boha a jeho odpůrce“.Podle jeho slov chtěli rodiče vychovat Darju tak, jak si představují ideál člověka, jde především o víru.Federální bezpečnostní služba oznámila včera odhalení tohoto zločinu. Podle informace kontrarozvědčíků stojí za vraždou ukrajinské tajné služby, a vykonavatelkou byla občanka Ukrajiny Natalja Vovk, která přijela do Ruska se svou dcerou 23. července. Podle informace FSB po řízené explozi auta Duginové odjela vykonavatelka vraždy se svou dcerou do Estonska přes Pskovskou oblast.Vladimir Putin vyznamenal Darju Duginovou řádem Statečnosti in memoriam.

