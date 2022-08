https://cz.sputniknews.com/20220823/hampl-o-poklesu-pomoci-ukrajine-cesi-jsou-unaveni-americke-nadseni-pro-valku-proti-rf-polevuje-18562833.html

Hampl o poklesu pomoci Ukrajině: Češi jsou unaveni, americké nadšení pro válku proti RF polevuje

Hampl o poklesu pomoci Ukrajině: Češi jsou unaveni, americké nadšení pro válku proti RF polevuje

Finanční sbírky českých občanů směrující na pomoc obětem války a také nákup zbraní pro ukrajinskou armádu pokračují. Uživatelé sociálních sítí a také odborné... 23.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-23T17:54+0200

2022-08-23T17:54+0200

2022-08-23T17:54+0200

názory

petr hampl

ukrajina

česká republika

pomoc

uprchlíci

finance

průzkum

společnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1070/95/10709599_548:0:4032:1960_1920x0_80_0_0_6a755ae6ebc69eb2aeeca1973a5126f2.jpg

Největší finanční pomoc poslali Češi v prvních dnech po zahájení speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině. Podle informací Českého rozhlasu během 14 dnů přispěli částkou ve výši dvou miliard korun. Celkově od února na pomoc Ukrajině směrovaly z Česka čtyři miliardy korun.Březnový průzkum European National Panels prováděný v období od 2. do 6 března ukázal, že za nejužitečnější pomoc Ukrajině od samotných občanů považuje nadpoloviční většina lidí v České republice materiální a finanční pomoc. Dle jarního průzkumu se 71 % Čechů domnívalo, že stát by měl především poskytnout humanitární pomoc a 43 % souhlasilo s dodávkami zbraní.Další průzkum prováděný Centrem pro výzkum veřejného mínění CVVM ČR ve dnech 18. 3. až 9. 5. zkoumal názor Čechů na možné kroky mezinárodního společenství ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině a zjistil, že 33 % dotázaných souhlasilo s poskytnutím finanční pomoci Ukrajině. Pro vojenské vybavení hlasovalo 28 % respondentů. Největší solidaritu vůči Ukrajincům tradičně projevují mladší lidé, vysokoškoláci a lidé z větších měst nad 100 tisíc obyvatel.Ukázalo se to i během víkendové symbolické akce, kdy se díky příspěvkům v hodnotě 1968 korun povedlo na účet ukrajinského velvyslanectví v Praze poslat 24,2 milionu korun. Částku dle slov velvyslanectví využijí na nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. Přesto si ve veřejném prostoru, zejména na sociálních sítích, uživatelé čím dále tím častěji všímají klesající úrovně finanční podpory a menší počet informací na to zaměřených.Společenský trend okomentoval sociolog a publicista Petr Hampl: „Poměrně úzké jádro nadšených až fanatických podporovatelů války na Ukrajině svou obětavost nesnížilo. Tato skupina se ovšem zmenšuje. Výzkumy různých agentur shodně ukazují, že zbraňovou pomoc nepodporuje více než třetina obyvatel. Jenom malá část z této třetiny je přitom ochotná obětí.Vysvětlení je jednoduché. Češi jsou unaveni. Na začátku jim slibovali, že zničí Rusko během několika dnů, a teď se ukazuje, že Ruská federace je schopná vést válku po neomezeně dlouhou dobu. To by snad šlo vydržet, kdyby existovala dlouhodobá koncepce, jak budeme situaci řešit na naší straně. Ale nic takového tu není – jen neschopnost a rozbouřené emoce. Navíc ti chytřejší si všímají toho, že i americké nadšení pro válku proti Rusku polevuje. Začínáme v tom být sami.Zůstávají tedy ti, kdo jsou přímo závislí na válečnických globalistických strukturách nebo ti, kdo mají ambici stát se členy takových kruhů. Vesměs jsou tak bohatí, že pro ně dvě tisícovky nic neznamenají, takže je jim úplně lhostejné, že ty peníze budou stejně rozkradeny. Z jejich pohledu splní účel jako investice. Za ty peníze si kupují členství v určité sociální vrstvě.Jaký další vývoj předpokládám? Zmíněná skupina napojená na válečnické globalistické struktury se už příliš zmenšovat nebude. Může se ale stát, že reklamní agentury přesměrují její pozornost jinam. Třeba na nějaké ohrožené zvířátko v Malajsii, domnělé zrychlování globálního oteplování, práva muslimských migrantů apod. Většina veřejnosti další pomoc podporovat nebude.“

https://cz.sputniknews.com/20220610/polaci-se-vyslovili-proti-podpore-ukrajincum-18362476.html

https://cz.sputniknews.com/20220805/zelenskyj-obvinil-eu-z-umeleho-zadrzovani-financni-pomoci-ukrajine-18508952.html

ukrajina

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

petr hampl, ukrajina, česká republika, pomoc, uprchlíci, finance, průzkum, společnost