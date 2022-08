https://cz.sputniknews.com/20220823/v-dlr-se-podarilo-zabranit-teroristickemu-utoku-ktery-pripravoval-diverzant-vycviceny-v-cr-18562527.html

V DLR se podařilo zabránit teroristickému útoku, který připravoval diverzant vycvičený v ČR

V DLR se podařilo zabránit teroristickému útoku, který připravoval diverzant vycvičený v ČR

V Doněcké lidové republice se podařilo zabránit teroristickému útoku, který ukrajinské tajné služby plánovaly provést během referenda o vstupu republiky do... 23.08.2022, Sputnik Česká republika

Jak řekl novinářům tiskový mluvčí Michail Popov, na MSB se obrátil občan Ukrajiny Jevgenij Karpenko, který sdělil, že pracuje v České republice a tam byl naverbován ukrajinskými tajnými službami. Prošel výcvikem ve střelbě a zacházení s minami, a poté byl vyslán na území DLR.Přiznal, že měl v budově správy obce Volodarskoje nedaleko Mariupolu umístit výbušninu. Za to mu bylo slíbeno dva tisíce eur.Vyprávěl také o tom, jak probíhal jeho výcvik v ČR.První náměstek ministra zahraničí DLR Sergej Pereseda sdělil, že české orgány prakticky vytvořily na svém území výcviková střediska pro diverzanty a teroristy za účelem provádění akcí proti civilnímu obyvatelstvu Donbasu. To vše se děje pod dohledem západních instruktorů, dodal.21. února ruský prezident Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a doporučení poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR a 24. února brzy ráno zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Putin uvedl, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.Ruská armáda společně se silami DLR a LLR zcela osvobodila Luhanskou lidovou republiku a podstatnou část Doněcka včetně Volnovachy, Mariupolu a Svjatogorska.

