https://cz.sputniknews.com/20220824/estonska-premierka-prohlasila-ze-turiste-z-ruska-ohrozuji-bezpecnost-zeme-18565254.html

Estonská premiérka prohlásila, že turisté z Ruska ohrožují bezpečnost země

Estonská premiérka prohlásila, že turisté z Ruska ohrožují bezpečnost země

Ministerská předsedkyně Estonska Kaja Kallasová prohlásila, že ruští turisté ohrožují bezpečnost Estonska. 24.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-24T13:59+0200

2022-08-24T13:59+0200

2022-08-24T13:59+0200

svět

estonsko

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/450/12/4501292_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_e6f049c72e9a97e75e880257e5d930f4.jpg

„Neseme skutečně toto břímě. Ten problém spočívá v tom, že nemůžeme kontrolovat všechny turisty (z Ruska), kteří sem přijíždějí, a vidíme, že ohrožují bezpečnost (Estonska),“ prohlásila v pořadu televizní stanice Sky News.Kallasová ještě jednou zdůraznila, že cesta do Evropy – to není „lidské právo“, nýbrž „privilegium“. Podle jejího názoru ruští turisté z Moskvy a Petrohradu mohou „vyvíjet nátlak na Kreml“, pocítí-li zákaz vjezdu do Evropy „na vlastní kůži“.„Pouhých 10 % občanů Ruska cestuje do zahraničí, a ti jsou z Moskvy a Petrohradu. Tito lidé tedy ovlivňují rozhodnutí Kremlu,“ dodala.V poslední době v řadě evropských zemí znějí výzvy k zákazu vjezdu do zemí Schengenské dohody pro všechny občany Ruska. Podobný zákaz podporuje Estonsko, a ve finské vládě dříve prohlásili, že od začátku září sníží Finsko počet přijímaných žádostí o víza v Rusku o polovinu – na 500 denně. Kromě toho schválil parlament Lotyšska prohlášení, v němž vyzval všechny členské země EU, aby zastavily vydávání víz občanům Ruska a Běloruska. Německá vláda předložila již dříve k projednání návrh rozhodnutí EU o zákazu vydávání schengenských víz ruským občanům v rámci dalšího sankčního balíku. A přitom kancléř SRN Olaf Scholz prohlásil, že „si těžko dokáže představit“ zákaz schengenských víz pro občany RF. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podotkl, že evropské země nikoli přátelské vůči Rusku zavádějí sankce „do nepříčetnosti“, v Kremlu ale doufají, že se časem „zdravý rozum nějak projeví“.

estonsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

estonsko, rusko