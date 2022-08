https://cz.sputniknews.com/20220824/ft-oznamil-ze-polsko-odmitlo-dodavat-ropu-do-nemecka-18563908.html

FT oznámil, že Polsko odmítlo dodávat ropu do Německa

FT oznámil, že Polsko odmítlo dodávat ropu do Německa

Polsko odmítlo dodávat ropu do rafinérie v německém Schwedtu jako náhradu ruských energetických zdrojů, píše list The Financial Times s odvoláním na... 24.08.2022, Sputnik Česká republika

List uvedl, že rafinérie uvažovala o možnosti dodávek přes polský přístav Gdaňsk.FT rovněž oznámil, že německá rafinérie počítá také s nahrazením ruské ropy dodávkami z Kazachstánu.Zákaz EU na import ruské ropy se stal zvláště vážným problémem pro hospodářství Východního Braniborska, kde rafinérie ropy ve Schwedtu, která uspokojovala potřeby tohoto regionu, a také Berlína a Západního Polska, pracovala dosud díky dodávkám ropovodem z Ruska. Německá vláda si hledá alternativní zdroje. Podle informace IHK 69 procent dotázaných společností trvají na tom, aby SRN využívala i nadále dodávek ropy potrubím.V Německu se předpovídá energetický kolaps v zimě kvůli eventuálnímu zastavení dodávek ruského plynu. Ministr ekonomiky SRN Robert Habeck a šéf Spolkové síťové agentury Klaus Müller již mnohokrát vyzvali občany země, aby snížili spotřebu energie kvůli šetření.

