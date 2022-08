https://cz.sputniknews.com/20220824/politolog-o-slovech-ministryne-k-vrazde-novinarky-cernochova-neprekvapila-je-vyhlasena-rusofobka-18567607.html

Politolog o slovech ministryně k vraždě novinářky: Černochová nepřekvapila. Je vyhlášená rusofobka

Politolog o slovech ministryně k vraždě novinářky: Černochová nepřekvapila. Je vyhlášená rusofobka

Za propagandu terorismu označil výroky ministryně obrany ČR Černochové o vraždě novinářky Duginové zástupce RF v OSN Něbenzja. Apeloval na účinnost orgánu... 24.08.2022, Sputnik Česká republika

Česká ministryně obrany Jana Černochová slova zástupce Ruska v OSN Vasilije Něbenzjipopřela. Na svém profilu na sociální síti tvrdí, že šlo o vyjádření „nelítosti nad smrtí fašistické propagandistky“. Jak na Vás pondělní komentář paní ministryně o tragicky zahynulé Dariji Duginové zapůsobil?Vadim Truchačev: Paní ministryně mě nepřekvapila. Je známo, že paní Černochová je vyhlášená rusofobka, stejně jako její šéf, pan premiér Petr Fiala. Jsou to ideoví, zarytí rusofobové, od kterých nic jiného nelze očekávat. V této souvislosti si vzpomínám na to, jak se choval první prezident České republiky Havel, který „poskytl přístřeší“ čečenským bojovníkům, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Neskrývají, že jsou Havlovými ideovými napodobiteli a chovají se odpovídajícím způsobem.Česká republika se naplno vložila do podpory Ukrajiny. Byla prvním státem v Evropě, který uzavřel vstup pro ruské občany. Ve skutečnosti naše vztahy klesly na nulu již před zahájením ruské speciální operace. Horší než s Českou republikou byly snad vztahy jen se samotnou Ukrajinou. Pobaltské státy a Polsko už sice Česko v nenávisti k Rusku předběhly, ale čeští politici využívají svého předsednictví v EU k tomu, aby se znovu postavili do první linie v rusofobii.Co se týče vraždy Dáši Duginové, Česká republika se zde v ničem neliší od ostatních států Evropy, kde jejího otce Alexandra představovali jako „ďábla“ a ideologa (využívám jejich pojmů) „říšského fašizmu“, hlavního „ideologického poradce Putina“, což je zcela nesmysl. Pokud by skutečně byl ideologickým poradcem Putina, sotva by on ani Dáša neměli ochranku. Je to rusofobský nesmysl. Skutečnost, že paní Černochová má rasovou patologickou nenávist k Rusku, není žádným zjevením. Také vzhledem ke shromáždění, které se odehrálo v Praze, jehož aktivním účastníkem byl vyniklý v posledních dnech v souvislosti s vraždou Duginové Ponomarjov. Byl jedním z hlavních hostů „shromáždění“, kde se navrhovalo rozdělit Rusko na 34 států. Česko se tomu setkání nějak nebránilo. Dokud je u moci současná vláda, všechno zůstane tak, jak je. ČR bude patřit mezi hlavní – nemám jiné slovo - nepřítele Ruska. Ve skutečnosti ruské vedení vnímá Českou republiku jako bezpodmínečného nepřítele.Řada osobností z veřejného života slova ministryně odsoudila. Podle právníka Jindřicha Rajchla Černochová a její podpůrci porušují zákon o propagandě a oslavování terorismu. Rajchl připomněl 6letý trest pro českého občana, který na svém FB příspěvku schvaloval teroristický útok v Christchurch a vyjádřil přesvědčení, že jakékoli odvolání proti Ukrajinci bude okamžitě stíháno. Máme očekávat perzekuci političky Černochové nebo je to stále přání některých osobností veřejného života v ČR?Rozumné (politické – pozn. red.) síly v ČR, kterých není zrovna málo, jsou bohužel v jasné menšině. Dokud bude u moci ideologicky vyhrocená rusofobní vláda, samozřejmě paní ministryně nepodlehne žádnému stíhání. Za slova, která zazněla proti Rusku, lze zavřít do vězení téměř celou stranu TOP 09. V Česku panuje neskrývaná rusofobie, jsou slyšet otevřené výzvy ke svržení moci v Rusku a někteří vůdci Občanské demokratické strany, z níž pochází i paní Černochová, jsou ve vztahu k Rusům prostě vyloženě rasističtí. Jedná se o verzi českého nacismu ve víceméně civilizovaném obalu. I sám pan Fiala v poněkud jemnější podobě takovým je.EU plánuje cvičit ukrajinské vojáky v jedné ze sousedních zemí Ukrajiny „Polsko, Česká republika, Spojené království, Francie poskytují sofistikované zbraně, se kterými musíte umět zacházet, a k tomu je potřeba výcvik“, řekl šéf unijní diplomacie Borrell. Může Rusko v určité chvíli dospět k oficiálnímu názoru, že tyto země podporují Ukrajinu ve stávajícím konfliktu?Rusko již má seznam nikoliv přátelských států a jsou v něm některé rozdíly. Česká republika se nachází v přední části seznamu. Mým jediným vysvětlením, proč Rusko dosud nepřerušilo diplomatické vztahy s ČR je, že jsou na jejím území nemovitosti a účty řady našich státních činitelů a podnikatelů. Je možné, že do jisté míry toto rozhodnutí brzdí členství Česka v EU a NATO. Vše nasvědčuje tomu, že vztahy mezi našimi státy jsou již zkažené a jejich rehabilitace bude vyžadovat nejméně 10 let.Slovensko se nachází v „jemnější“ části seznamu. Zde můžeme jen litovat toho, co například řekl pan Fico, že vztahy jsou špatné a poškozují zájmy Slovenska. Bohužel Slovensko je zvyklé opakovat to, co dělá Česká republika, zvláště co se týče protiruské slovenské politiky. Například paní prezidentka Čaputová a pan premiér Heger sledují, co dělá pan Fiala a jeho tým. Slovensko však bude v měkčí části tohoto seznamu. Je-li Česká republika otevřeně nepřátelská země prvního řádu, Slovensko je tvrdě nepřátelské. Nic se nezmění, dokud se český premiér bude jmenovat Fiala a slovenský premiér Heger a slovenská prezidentka Čaputová. S těmito politiky především v ČR a také na Slovensku se prostě není o čem bavit. V České republice se může změnit jedině to, že když Andrej Babiš vyhraje prezidentské volby, tak možná dojde k nějakým změnám a po předčasných parlamentních volbách do vlády přijdou další lidé. S Fialou a potažmo s paní Černochovou není o čem mluvit. Jsou to ideologické karikaturní rusofobové.

