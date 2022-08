https://cz.sputniknews.com/20220824/ukrajinsky-premier-oznamil-prijeti-3-miliard-dolaru-od-spojenych-statu-18567898.html

Ukrajinský premiér oznámil přijetí 3 miliard dolarů od Spojených států

Státní rozpočet Ukrajiny obdržel od USA grantovou pomoc ve výši 3 miliard dolarů. Oznámil to 24. srpna premiér Denys Šmyhal. 24.08.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes byly do státního rozpočtu prostřednictvím mechanismu Světové banky přijaty další 3 miliardy dolarů bezúplatné grantové pomoci ze Spojených států. Toto je první tranše dalších 4,5 miliardy dolarů přímé rozpočtové podpory,“ napsal Šmyhal na Telegramu.Finanční pomoc ve výši 4,5 miliardy USD byla oznámena 8. srpna. Bylo konstatováno, že výše nového grantu je skoordinována s ministerstvem financí prostřednictvím Světové banky a bude Kyjevu poskytnuta v několika tranších.24. srpna oznámil americký prezident Joe Biden velký balík vojenské pomoci Ukrajině. Administrativa Bílého domu vysvětlila, že podle hrubých odhadů částka dosahuje 2,9 miliardy dolarů.Dne 19. srpna dal Biden pokyn k vyslání další vojenské pomoci Ukrajině ve výši 775 milionů dolarů, podle dokumentů Washington dodá Kyjevu například průzkumné bezpilotní letouny ScanEagle, rakety HARM, prostředky k odminování a protiraketové systémy s municí.Americký ministr zahraničí Anthony Blinken ujistil, že americká strana bude i nadále poskytovat Kyjevu další systémy a zbraně, aby „upevnila pozici Ukrajiny u jednacího stolu“.Ředitel Severoamerického odboru ruského ministerstva zahraničí Alexandr Darčijev 13. srpna upozornil, že miliardová vojenská pomoc Kyjevu ze strany západních států nezasáhne do realizace cílů ruské speciální operace na Ukrajině.Západní země zvýšily dodávky zbraní a vojenské techniky do Kyjeva na pozadí speciální operace, kterou provádí Ruská federace na ochranu Donbasu. Rozhodnutí o speciální operaci bylo přijato po zvýšeném ostřelování Doněcké a Luhanské lidové republiky ukrajinskou armádou. Klíčovými cíli ruské armády jsou denacifikace a demilitarizace kyjevského režimu, což je nezbytné pro zajištění bezpečnosti ruského státu a lidu, uvedli v Kremlu.

