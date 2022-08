https://cz.sputniknews.com/20220825/nemecko-hlasi-absolutni-nedostatek-zbrani-a-ohrozeni-dodavek-na-ukrajinu-18568583.html

Německo hlásí absolutní nedostatek zbraní a ohrožení dodávek na Ukrajinu

Německo hlásí absolutní nedostatek zbraní a ohrožení dodávek na Ukrajinu

Bundeswehr čelí vážnému nedostatku zásob zbraní, uvedla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková v rozhovoru pro televizní kanál ZDF. 25.08.2022, Sputnik Česká republika

Podle ní jde kvůli tomu vojenská pomoc Ukrajině „po tenké hraně“.Vysvětlila, že pro Kyjev by bylo lepší dostat zbraně „včera, ne dnes“, ale německé úřady by měly dělat plány ve střednědobém horizontu.Za těchto podmínek se německá vláda rozhodla vytvořit nový fond na podporu Bundeswehru za 100 miliard eur. Ministryně také zdůraznila, že německý vojenský průmysl by měl aktivně vyrábět materiály pro Ukrajinu, a to nejen v následujících měsících, ale i letech.„V této vojenské podpoře budeme jednoznačně pokračovat,“ slíbila Baerbocková s tím, že Německo brzy pošle na Ukrajinu systém protivzdušné obrany Iris-T.21. února ruský prezident Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a doporučení poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR a 24. února brzy ráno zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Putin uvedl, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.Ruská armáda společně se silami DLR a LLR zcela osvobodila Luhanskou lidovou republiku a podstatnou část Doněcka včetně Volnovachy, Mariupolu a Svjatogorska.

