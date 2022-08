https://cz.sputniknews.com/20220825/zo-slovenska-do-ruska-na-motorke-jazda-slobody-si-ucti-pamiatku-nielen-ceskoslovenskych-vojakov-18571256.html

Zo Slovenska do Ruska na motorke. Jazda Slobody si uctí pamiatku nielen československých vojakov

25.08.2022

O ceste do RF a význame podujatia na Slovensku Sputniku porozprával zakladateľ BzB, pán Matúš Alexa.Nezávislá skupina milovníkov motoriek, áut a priaznivcov dejín Brat za Brata založili projekt Jazda Slobody na Slovensku v roku 2017. Je venovaný hrdinom Červenej armády a Slovenskému národnému povstaniu. Podľa vyjadrenia zakladateľa BzB Matúša Alexy sa podujatia zúčastňujú nielen motorkári, ale aj bežní občania Slovenskej republiky na autách. Aktívnych účastníkov skupiny je momentálne okolo 900, celkový počet členov je asi 48 000.Spomienková akcia odštartovala v dňoch 12.-14.08. v meste Buzuluk v Rusku, kde bol v roku 1942 založený 1. československý samostatný poľný prápor. Bola to prvá vojenská jednotka na území SSSR, ktorej velil Ludvík Svoboda a Štěpan Vajda. Jednotku okrem Čechov a Slovákov tvorili aj českí Židia či Rusíni z československej Podkarpatskej Rusi. Preslávili sa predovšetkým svojou účasťou v bitke pri Sokolove.Cesta zástupcov združenia Brat za Brata sa konala na motorkách cez Poľsko a Bielorusko. Podľa ich slov mali motorkári problémy v Poľsku, kde ich na hraniciach zdržali až 11 hodín. V uralskom Buzuluku, ktorý sa nachádza v Orenburgskej oblasti, si Matúš Alexa uctil pamiatku padlých československých vojakov v rokoch 1942 až 1943. Svoju návštevu okomentoval Alexa nasledovne: „Priateľský ruský aj bieloruský národ si stále váži pamiatku hrdinov prvého československého armádneho zboru, ale i pamiatku vojakov zo vtedajšieho sovietskeho zväzu, vojakov Červenej armády.“Rôzne príbehy pamätníkovKým si Slováci pripomínali československých a sovietskych vojakov v Rusku, v Lotyšsku a Poľsku sa vojenské pomníky sovietskym vojakom búrali. Poľské úrady v meste Brzeg to zdôvodnili prijatím v roku 2015 zákonu o odstránení pamiatok sovietskej doby. V Lotyšsku dva dni búrali a ničili pamätník Osloboditeľom Rigy.„U nás na Slovensku je príslovie, kto si neváži minulosť nezaslúži si budúcnosť. A ja si myslím, že tí ľudia, ktorí zabudli na minulosť si úprimne nezaslúžia ani budúcnosť, lebo si nevážia našich predkov, ktorí položili život za nás, aby my sme tu dnes mohli byť. A keď si to neuvedomuje ani poľský národ, ktorý môže vďačiť vojakom Červenej armády za to, že ich oslobodili, veď viete, že Poliaci boli zabíjaní v koncentračných táboroch, tak dnes by Poľsko ani neexistovalo. Takže buď sú tak naivní a hlúpi, že to dovolia, alebo si ich nejaké mocnosti kúpili za finančné prostriedky. Avšak poviem, že sa aj v Poľsku stretávame s ľuďmi, ktorí sú našimi priaznivcami. Teraz napríklad sú na ceste aj Poliaci, ktorí nás podporili v našej akcii Jazda Slobody. A tak isto aj ľudia z Čiech idú. Politické špičky, ktoré tu momentálne sú, neukazujú to, čo chce národ.“.Jazda Slobody začala dnes v Bratislave a bude pokračovať päť dní do mesta Svidník. Podľa Matúša zatiaľ všetko ide podľa plánu. Účastníci vedia o provokáciách zo strany ukrajinských aktivistov, ktorí tam prídu s ukrajinskými vlajkami. „My sme prišli dať pietu a pamiatku bojovníkom, ktorí si to zaslúžia. A určite sa nedáme vyprovokovať pretože hrdinovia si nezaslúžia, aby na ich pietnom mieste dochádzalo ku konfliktom,“ povedal na záver Matúš Alexa.

