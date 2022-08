https://cz.sputniknews.com/20220826/fsb-oznamila-zatceni-ukrajinskeho-zpravodajskeho-agenta-18572782.html

FSB oznámila zatčení ukrajinského zpravodajského agenta- Jedná se o občana Ukrajiny, který žil v Kursku. 26.08.2022, Sputnik Česká republika

Je podezřelý z podílu na shromažďování a předávání informací o objektech ruského ministerstva obrany. V domě zadrženého našli speciální vybavení darované ukrajinskou rozvědkou, literaturu o výcviku odstřelovačů a partyzánském boji. Bylo zahájeno vyšetřování ve věci špionáže.Zadržený agent se přiznal, řekl, že byl naverbován v únoru 2018 a že shromažďoval informace o ruských vojácích, aby je naverboval.Připomeňme, že na konci července Federální služba rozvědky RF uvedla, že ukrajinští důstojníci vojenské rozvědky, „jednající jménem politického vedení své země, se pokusili naverbovat ruské vojenské piloty za peněžní odměnu a záruky získání občanství jedné ze zemí EU“.Bylo plánováno přesvědčit ruské piloty, „aby létali a přistávali s letadly na letištích kontrolovaných Ozbrojenými silami Ukrajiny“.„V průběhu operační hry získali důstojníci ruské kontrarozvědky informace, které pomohly našim ozbrojeným silám způsobit škody na řadě ukrajinských vojenských objektů," uvedla FSB.Poznamenává se, že byla zvažována možnost únosu Su-24, Su-34 nebo Tu-22MZ.Pilotovi slíbili zaplatit až 2 miliony dolarů za únos za únos letadla, včetně 4 000 dolarů předem prostřednictvím kurýrů, ujistili je, že Evropská unie pomůže zajistit jeho bezpečnost, také slibovali přepravu manželek pilotů do pobaltských států, Německa a Bulharska.Ve skutečnosti ukrajinská rozvědka plánovala vzít jako rukojmí rodinu ruského vojenského pilota, který by unesl letadlo na Ukrajinu, vysvětlil důstojník ruské FSB.K potvrzení připravenosti k únosu požadovali zaslání videa, na kterém pilot ukáže na pozadí letadla číslo, které mu předtím poskytla ukrajinská rozvědka.Navigátor letadla uneseného na Ukrajinu měl být otráven klonidinem, droga byla doručena do Volgogradu a ukryta v lesní skrýši, kde ji zabavili důstojníci ruské kontrarozvědky (2 balení po 10 ampulích).„Je zřejmé, že samotná operace byla provedena s podporou západních, především britských, zpravodajských služeb,“ uvedla FSB.

