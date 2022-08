https://cz.sputniknews.com/20220826/harabin-na-to-aby-padla-vlada-nie-je-potrebne-referendum-opozicia-musi-urobit-jednoduchy-krok-18574513.html

Harabin: Na to, aby padla vláda, nie je potrebné referendum, opozícia musí urobiť jednoduchý krok

24. augusta opozičný Smer-SD odovzdal slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej 406-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene Ústavy SR... 26.08.2022, Sputnik Česká republika

Zuzana Čaputová totiž sľúbila, že by sa ohľadne otázky o páde súčasnej vlády obrátila na Ústavný súd. Urobí tak opäť, alebo predsa len vyhlási referendum?K možnému postupu Zuzany Čaputovej a k šanci, že sa referendum uskutoční, redakcia Sputniku požiadala o komentár bývalého ministra spravodlivosti a dlhoročného sudcu Štefana Harabina. Štefan Harabin navrhol najlepší spôsob ako dosiahnuť predčasné voľby. Dotkol sa však aj otázok pandémie a pomoci, ktorú slovenská vláda poskytuje Ukrajine, témy protiruských sankcií a toho, čo môžu spôsobiť na Slovensku.Pán Harabin, aký bude podľa Vás postup slovenskej prezidentky? Aká je šanca, že sa referendum uskutoční?Štefan Harabin: Asi viete, že ako sudca si ctím právo a Ústavu. Bytostne trvám na dodržiavaní práva. Najrýchlejšie právne riešenie na predčasné voľby je to, ktoré som už ponúkol 12. novembra 2020 vo videu.To, že Ficovci, Mazurekovci od Uhríka a ľudia Pellegriniho nepostupujú správne ako som naznačil v spomínanom videu, je dôkazom, že s predčasnými voľbami to nemyslia vážne. Vládu Hegara totiž Fico, Mazurekovci od Uhríka, Pellegrini, Taraba, resp. i Kotleba môžu okamžite povaliť. Ak povýšia opoziční poslanci blaho slovenských občanov a štátu nad vlastné poslanecké benefity?Dnes už málokto pochybuje o tom, že COVID-19 je mega podvod s hysterickým mediálnym doprovodom. Mali sme tu rúška, dobrovoľno-povinné testovanie, núdzový stav, likvidovanie ľudských práv a ekonomiky bez opory v platnom právnom poriadku a išlo iba o obyčajnú virózu. Tolerancia bezprávia, svojvôle úradujúcim generálnym prokurátorom a policajným prezidentom, ale i Čaputovou nás doviedla do stavu, že právne už neplatí nič.Slovenská vláda vyjadruje kyjevskému režimu všestrannú podporu a veselo posiela na Ukrajinu zbrane, okrem toho podporuje protiruské sankcie, ktoré doslova devastujú európsku ekonomiku, vrátane tej slovenskej. Aké to môže mať pre Slovensko dôsledky? Dá sa s tým niečo urobiť?Štefan Harabin: Heger, Matovič a spol. páchajú v priamom prenose trestné činy nátlaku so sadzbou až na doživotie a apartheidu so sadzbou až na 15 rokov odňatia slobody.Najnovšie podporujú na Ukrajine dodávaním zbraní banderovský režim, ktorý aj mediálne propagujú a velebia ho ako ten „najdemokratickejší právny štát“. Dokonca schvaľujú teroristické vražedné akcie na civilných obyvateľov Ruska - vražda Darii Duginovej. Heger hlasovaním v EÚ za protiruské sankcie úmyselným, doslova vlastizradným a sabotážnym spôsobom, likviduje našu ekonomiku, znižuje životnú úroveň obyvateľstva, verejne zbedačuje občanov. Vládna chunta vedie obyvateľstvo do hroziaceho hladomoru a pomrznutia od nedostatku energií.Čo nás čaká? Nič iné než to, že aj radoví, bežní občania po vzore vládnucej bandy začnú páchať trestnú činnosť rôzneho druhu na svoju existenčnú obranu. Čo nastúpi chaos, anarchia, nepokoje, ľudia budú brať realizáciu práva do svojich rúk? Potrebujeme to?Netreba zabúdať, že pred prvým podvodným testovaním neuveriteľné Fico, Pellegrini, ale i Kotleba hodnotili Matovičov postup ako dobrý krok a ako politicky správne rozhodnutie. Teda podporovali ho v COVID podvode na úkor zdravých občanov a našej ekonomiky. Môžeme opomenúť, že doteraz pre nich neurobili nič a iba dobrovoľne a zákerne asistovali Hegerovsko- Matovičovej likvidácii právneho štátu a nevypracovali ani len právnu obranu pred jeho vydieraním.Tesne po začatí špeciálnej vojenskej operácie Ruska proti ukronacistom na Ukrajine Fico dokonca v rozpore s realitou tvrdil, že Putin porušil medzinárodné právo. Navyše Mazurekovci v Uhríkovej strane otvorene podporujú tam prítomný banderovský režim.Keď zistili, že pohár trpezlivosti pretiekol, farizejskí menia taktiku, aby sa falošne votreli do priazne poškodených a zbiedených občanov a politicky parazitovali na ich nespokojnosti a hneve.Ak Fico, Pellegrini, Mazurek a Taraba a ich strany chcú naozaj reálne povaliť Hegerovu vládu a vyvolať predčasné voľby, nie je nutné referendum (to je beh na dlhé trate), stačí, že urobia jeden jediný a jednoduchý krok. Nevedia aký? Prezentujem ho verejne už dlhodobo. Aby sa nevyhovárali, že nevedia ako na to, ho zopakujem.Ak Fico, Pellegrini, Mazurek od Uhríka, Kotleba, Taraba, a poslanci ich strán to myslia úprimne a nie farizejsky s povalením vládnucej vojenskej chunty, stačí, že sa všetci 55 vzdajú mandátov a zároveň v stranách zabezpečia, že ani jeden z ich náhradníkov za ich strany nezloží poslanecký sľub.Poviete si, ale veď zostávajúcich 95 koaličníkov môže zmeniť i Ústavu, lebo si odsúhlasia čo chcú. Mýlite sa, nie je to tak.Národná rada bez 55 poslancov prestane ústavnoprávne existovať ako celok, lebo podľa Ústavy parlament funguje, iba keď má 150 poslancov. V nekompletnej zostave právne neexistuje a nemôže zasadať, prijímať zákony ani realizovať iný rozhodovací proces.Viete si predstaviť, že by trojčlenný senát ktoréhokoľvek súdu rozsudkom uložil trest doživotia iba v dvojčlennej zostave s tým, že tretí sudca nebol potrebný, lebo dvaja zostávajúci, by ho aj tak prehlasovali.Neviete. Lebo to nie je možné, keďže právnym poriadkom dvojčlenný senát nie je predpokladaný, tak ako Ústavou nie je predpokladaný ani parlament v počte iba 95 poslancov. Minulosť to už viackrát potvrdila. Pri zániku mandátu poslanca národná rada nerokovala, až kým náhradník nezložil sľub.Fico, Pellegrini, Kotleba, Taraba, Mazurek od Uhríka, ich poslanci a partaje, ak im naozaj ide o dobro občanov, záchranu štátu a jeho ekonomiky a chcú úprimne odstrániť bezprávie a nehrajú na falošnú hru, majú ideálnu príležitosť, okamžite skoncovať s Hegerovsko-Matovičovsko-Čaputovskou marionetskou COVID mafiou, ktorá už vyše dvoch obmedzovaním a rušením ľudských práv a nátlakovo-podvodným spôsobom vnucovania testov, šikanuje zdravých ľudí. Už pripravuje i ďalšie očkovanie a čipy. Ktorá nás očividne vedie i do vojny s Ruskom a do biedy a utrpenia.Alebo Fico, Pellegrini, Mazurek, Kotleba a Taraba zotrvajú na ceste kolaborácie s koalíciou a nevzdajú sa mandátov v parlamente s cieľom hovieť si a poberať okrem platu i poslanecké benefity.Majú jednoducho možnosť ukázať pravú tvar a zahodiť farizejské masky. Ficova, Pellegriniho a Uhríkova opätovná aktivita na vyvolanie predčasných volieb cestou referenda je iba úniková hra a zastieracím manévrom, aby si títo politici obliekli národno-vlastenecké dresy a farizejský cez nich proklamovali ako „hája národno-štátne záujmy, záujmy občanov, že bojujú ich blaho, proti hladomoru“. V manévrovaním sa do národnovlasteneckého priestoru manipulačne zavádzajú občanov.Už teraz je nesporne jasné, že aj keby referendum o predčasných volieb prešlo, jeho uskutočnenie v praxi z hľadiska časového, by sa mohlo realizovať aj tak iba tesne pred skončením volebného obdobia tejto korupčno-nacistickej vlády.

