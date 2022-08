https://cz.sputniknews.com/20220826/koudelka-k-iniciative-lipavskeho-zakazem-viz-pro-rusy-politici-zase-udelaji-neco-pro-rust-bidy-v-eu-18577256.html

Koudelka k iniciativě Lipavského: Zákazem víz pro Rusy politici zase udělají něco pro růst bídy v EU

Koudelka k iniciativě Lipavského: Zákazem víz pro Rusy politici zase udělají něco pro růst bídy v EU

V Praze příští týden proběhne neformální summit šéfů evropské diplomacie. Jeho účastnicí proberou další společné sankce proti Rusku. Zásadním opatřením... 26.08.2022, Sputnik Česká republika

Ve dnech 30. a 31. srpna proběhne v kongresovém centru Prahy tradiční setkání ministrů zahraničí EU. Dvěma hlavními tématy týkajícími se mezinárodní bezpečnosti jsou vztahy EU s Afrikou a diskuze o důsledcích konfliktu na Ukrajině. Součástí druhého tématu jsou další sankce proti Rusku. Za nové účinné opatření považuje ministr Lipavský plošné pozastavení udělování víz pro ruské občany členskými státy EU. S iniciativou dříve přišly premiérky Estonska a Finska, a to kvůli tomu, že občané RF často využívají tyto dva státy pro tranzit do jiných evropských zemí z důvodu zákazu přímého leteckého cestování ze své rodné vlasti. Iniciativu zákazu udělování víz podpořil i prezident Ukrajiny Zelenský.K možným důsledkům opatření se vyjádřil advokát a vysokoškolský pedagog Zdeněk Koudelka (Trikolora). Podle jeho názoru to nakonec odnese evropské hospodářství a vytěží z toho arabské a asijské státy. Poukázal i na historické zkušenosti z dějin jiných států, které na izolaci prodělaly.„Uzavírání se před jinými byl znak úpadku civilizací. Dělali to Číňané v 18. a 19. století a též Japonci za šogunátu do roku 1853. Za totality jsme to dělali i my, kdy jsme omezovali styky se západní imperialistickou cizinou. Uzavření Evropské unie pro Rusy jistě uvítají v Turecku, Egyptě, Číně a jinde, kam se přesměrují cesty ruských turistů, zatímco evropská středomořská letoviska i naše lázně přijdou o možnost výdělku. Evropští politici zase udělají něco pro růst bídy v Evropě. Česká republika není s Ruskem ve válce. Není důvod omezovat cestování,” podotkl Koudelka.Česká republika se stala první zemí, která po zahájení speciální vojenské operace RF na Ukrajině přestala vydávat víza ruským občanům. Výjimky pro udělování víz nyní platí pro ty, kteří do země přijíždějí z humanitárních důvodů. Koncem února svou činnost pozastavily české konzuláty v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Česká republika odvolala povolení pro činnost konzulátů Ruské federace v Karlových Varech a Brně. Jako předsednický stát EU bude Česko patrně i nadále usilovat o další společná opatření proti Rusku.

