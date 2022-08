https://cz.sputniknews.com/20220826/madarsko-povolilo-vystavbu-dvou-energetickych-bloku-jaderne-elektrarny-paks-ii-18573506.html

Maďarsko povolilo výstavbu dvou energetických bloků jaderné elektrárny Paks II

„Administrativní procedura projednání přihlášky na povolení výstavby (dvou nových) bloků jaderné elektrárny je ukončena. Bloky 5 a 6 budou postaveny na plošině Paks II,“ podotkl maďarský Úřad pro jadernou energii.V červenci ministr zahraničních věcí a zahraničně-ekonomických styků Maďarska Péter Szijjártó po schůzce v Istanbulu se šéfem Rosatomu Alexejem Lichačovem prohlásil, že obě strany počítají se zahájením výstavby dvou energetických bloků Paks II už v září. Podotkl rovněž, že Moskva potvrdila svou ochotu financovat tento projekt, který se odhaduje na 12,5 miliard eur, a který se od samého začátku předpokládalo realizovat na 80% díky ruskému úvěru. Loni podepsaly obě strany dohodu o prodloužení termínu ruského státního úvěru o dalších pět let, až do roku 2030. V současné době pokračuje příprava staveniště, kde se budou nacházet dva nové jaderné reaktory a budovy druhé řady jaderné elektrárny.Nehledě na složitou geopolitickou situaci počítá maďarská vláda s tím, že jaderná elektrárna Paks II bude uvedena do provozu do konce tohoto desetiletí. Jaderná energetika není předmětem sankcí EU, které byly zavedeny proti Rusku v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Bude-li tento projekt realizován a objeví-li se v Paksu dva nové jaderné reaktory VVER-1200, zvýší se výkon jaderné elektrárny z nynějších 2000 megawattů na 4400 megawattů. V současné době v jaderné elektrárně v Paksu, postavené podle sovětských technologií na břehu Dunaje 100 km jižně Budapešti fungují čtyři energetické bloky s reaktory VVER-440. Jaderná elektrárna zabezpečuje 49,6% výroby a přes jednu třetinu spotřeby elektrické energie v Maďarsku. V tomto roce dodávalo Rusko i nadále jaderné palivo pro ni letadly přes vzdušný prostor Běloruska, Polska a Slovenska za souhlasu vedení EU. Před zahájením ruské vojenské operace na Ukrajině se dodávalo palivo do Maďarska železnicí přes ukrajinské území.

