Britský duchovní označil Ukrajince za nevděčné uprchlíky

Britský vikář Jonathan Blake, který poskytl Ukrajincům přístřeší ve svém domě v londýnské čtvrti Welling, označil je za nevděčné uprchlíky, píše The Daily... 27.08.2022, Sputnik Česká republika

Duchovní řekl, že koncem května ozdobil obydlí za 2500 liber šterlinků a pozval ukrajinský manželský pár s třemi dětmi. Zaregistroval je u místního terapeuta a zapsal děti na „znamenitou školu“. Později však Blake zjistil, že tito „uprchlíci“ se chtěli už dávno přestěhovat do Velké Británie, a že ozbrojený konflikt v jejich zemi byl k tomu jen vhodnou záminkou.Podle slov vikáře, překvapilo ho, že rodina jela nejdřív na rekreaci do Španělska a hledala si bydliště. Jak tvrdí Blake, v době pobytu v jeho domě Ukrajinci jen málokdy projevili vděčnost, a pak prostě najednou zmizeli, kdy jim pomáhal najít nové obydlí. Podle názoru Brita nevypadali jako uprchlíci, ale spíše jako ekonomičtí migranti.21. února ruský prezident Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a doporučení poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR a 24. února brzy ráno zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Putin uvedl, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.Podle oficiální informace Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v období od 24. února až do 5. července odjelo z Ukrajiny kolem 8,8 milionu lidí.

