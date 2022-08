https://cz.sputniknews.com/20220827/na-mzv-rf-zamitli-vyzvu-mzv-usa-zapomenout-na-to-ze-kosovo-je-srbsko-18577941.html

Na MZV RF zamítli výzvu MZV USA zapomenout na to, že Kosovo je Srbsko

Oficiální mluvčí MZV Ruska Maria Zacharovová okomentovala výzvu zvláštního zástupce USA zapomenout na to, že samozvaná republika Kosovo je Srbsko, jediným... 27.08.2022, Sputnik Česká republika

2022-08-27T12:00+0200

2022-08-27T12:00+0200

2022-08-27T12:00+0200

svět

maria zacharovová

kosovo

srbsko

V pátek zvláštní zástupce USA na Západním Balkánu Gabriel Escobar v rozhovoru po srbskou odbočku CNN, televizní stanici N1, že nastal čas zapomenout na to, že Kosovo je Srbsko, a přejít k narativu, že Kosovo a Srbsko jsou Evropa.Situace kolem Kosova se vyostřila kvůli plánům Prištiny zakázat od 1. srpna vjezd do regionu automobilům se srbskými poznávacími značkami a doklady. Na severu Kosova, kde žije mnoho Srbů, došlo k nepokojům, úřady samozvané republiky tam přisunuly policejní jednotky. Na žádost USA však odložila Priština uvedení zákazu v platnost až do 1 září. V Bělehradu tento krok uvítali a prohlásili, že vedení Srbska a úřady v Prištině byly na krok od vážného konfliktu, oficiální Bělehrad však dokázal zachovat mír.Prezident Srbska Aleksandar Vučić po jednání s představiteli EU a USA včera prohlásil, že se zatím nepodařilo dosáhnout kompromisu v této otázce. Vyjádřil dříve znepokojení zprávami o tom, že kosovská policie nacvičuje akce na barikádách a upevnění kontrolních stanovišť na severu kraje, a také informací o přítomnosti speciálních jednotek v blízkosti míst, kde žijí Srbové.Premiér samozvaného Kosova Albin Kurti ze své strany odmítl odložit realizaci sporných opatření.

kosovo

srbsko

